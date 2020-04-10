Стало известно о состоянии запорожцев, у которых вчера обнаружили коронавирус

РепортерUA 10 Апр 2020 - 10:22

За прошлые сутки, как сообщалось ранее, в Запорожье у шести человек подтвердили заболевание на коронавирусную инфекцию. Среди заболевших - 5 мужчин и одна женщина. Об этом сообщается на официальном телеграм-канале COVID-19. Запоріжжя.

Все заболевшие - жители Хортицкого района. Возраст - 19-65 лет. Диагноз удалось подтвердить после проведения ПЦР-тестов.

Два человека находятся дома на самоизоляции, четыре - госпитализированы в областную инфекционную больницу. Состояние заболевших - удовлетворительное, тяжелых случаев нет.

Также отмечается, что люди, которые контактировали с инфицированными, находятся на самоизоляции под присмотром. По адресам проживания заболевших провели дезинфекцию. 

Напомним, всего в Запорожской области подтвердили 54 случая заболевания COVID-19.

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