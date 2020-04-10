Мэра Запорожья вызвали на допрос в полицию

Мэру Запорожья Владимиру Буряку вручили повестку для явки в полицию по делу о работе общественного транспорта. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Уголовное производство было начато после заявления мэра о работе общественного транспорта в Запорожье вопреки постановлению Кабмина.
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«Сегодня утром ко мне в кабинет пришли правоохранители и вручили повестку по возбужденному уголовному делу. В последнее время это стало почти привычным явлением. Причина в том, что городские власти якобы не выполнили постановление Кабинета министров о приостановлении общественного транспорта в городе.
Когда мне передали повестку, я спросил, как быть с людьми, которые должны ездить на жизненно необходимые процедуры, в частности гемодиализ? Что делать запорожцам, которые должны ухаживать за парализованными или больными пожилыми родителями? И таких людей сотни. Ответа я не получил, но передал силовикам ваши сообщения и комментарии, которые вы мне по этому поводу писали.
Повестка так повестка. Если кроме заведения таких дел правоохранителям больше нет, что делать, у меня, наоборот, работы очень много. К сожалению, количество инфицированных коронавирусом в городе растет - на сегодняшнее утро у нас уже 20 подтвержденных случаев. К счастью, тяжелых больных нет, пять человек уже выздоровели и выписаны из больницы», - написал городской голова.