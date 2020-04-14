Энергодар признали территорией карантинной зоны: вводятся ограничения на въезд

Энергодар признали территорией карантинной зоны. Данное решение приняли на внеочередном заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Запорожской области вместе со штабом по борьбе с коронавируса.
Во время заседания шла речь о дополнительных противоэпидемических мерах на территории Запорожской области в связи с распространением острой респираторной болезни СОVID-19 и определения дополнительных карантинных зон.
И. о. директора Запорожского областного лабораторного центра МЗ Украины, главный санитарный врач Запорожской области Роман Терехов отметил, что в области ситуация с заболеванием коронавирус несколько ухудшилась, однако, это связано, в первую очередь, с улучшением диагностики.
- Когда увеличилось количество людей, которых необходимо обследовать, а это и медицинские работники, и контактные лица, и родственники, а также больные с диагнозом пневмония и ОРВИ, то значительно увеличилось количество зарегистрированных случаев заболевания. Расширилась и площадь заражения. В частности, в г. Энергодар. Выявлено три случая заболевания коронавирус, два из которых - у работников атомной электростанции. Сейчас необходимо проверить всех работников Запорожской АЭС на случай заболевания. Поэтому предлагается кроме м. Запорожья, Мелитополя и Бердянска, также карантинной зоной признать Энергодар, - отметил Роман Терехов.
При обсуждении этого вопроса было предложено в г. Энергодар ввести более жестокие меры по ограничению передвижения местных граждан, а также ограничения выезда или въезда в город. Сейчас в Энергодаре изучаются контакты заболевших и проводится дезинфекция.
После обсуждения этого вопроса участники заседания единогласно признали черту Энергодара территорией карантинной зоны.
Напомним, жителям области запрещено находиться в общественных местах без маски или респиратора, перемещаться группой более 2-х человек, находиться в общественных местах лицам до 14 лет без сопровождения взрослых, посещать парки и зоны отдыха и проводить мероприятия, в которых принимает участие более 10- ти человек и тому подобное.
Также запрещено посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых или прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости.