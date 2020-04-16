Исполком Запорожского горсовета не поддержал проект решения о приостановке работы маршруток

Исполком Запорожского горсовета не поддержал проект решения о внесении изменений в движение общественного транспорта с 17 апреля до завершения карантина, которое подготовило управление по вопросам транспортного обеспечения и связи Запорожского городского совета.
Проект направили на доработку. Планируется не отменить работу автобусов малой вместимости, а оптимизировать маршруты с учетом уменьшения пассажиропотока в связи с соответствующим Постановлением Кабмина, которым предусмотрен проезд исключительно для определенных категорий населения по специальным справкам. В горсовете отметили, что должно быть максимально сохранено и количество маршрутов, которое необходимо для обеспечения перевозки граждан в условиях карантина. При этом перевозками должны быть обеспечены все районы города.
Напомним, ранее на сайте мэрии появился проект решения исполкома, согласно которому предлагалось ограничить работу маршруток с завтрашнего дня. Позже документ был удален с официального сайта городской власти.
Как будет выглядеть доработанный проект решения и какие изменения коснутся запорожцев, станет известно немного позже.