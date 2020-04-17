В Запорожской области на время праздников введут комендантский час. Данное решение было принято региональной комиссией по вопросам ТЭБ и ЧС.
Так, с 13:00 18 апреля и до 6:00 21 апреля запрещается передвижение и нахождение без необходимости граждан в общественных местах;
С 18 по 20 апреля запрещается работа общественного транспорта, кроме с 6:00 до 9:00 и с 16:00 до 19:00;
С 7:00 18 апреля до 7:00 29 апреля запрещено посещать кладбища населению, кроме похорон, во время которых нужно придерживаться норс санитарно-эпидемиологической безопасности;
Запрещается работа субъектов хозяйствования в сфере торговли непродовольственных товаров, кроме таких, которые реализуют товары первой необходимости, в частности, средства личной гигиены, моющие и дезинфицирующие средства.
Междугороднее сообщение в области отменено не будет. Однако меры на контрольно-пропускных пунктах на въездах и выездах в города усилятся. Более пристально, прежде всего, проверять авто, которые зарегистрированы не в Запорожской области.
Министерство здравоохранения разъяснило, что такое «общественное место». Об этом говорится в сообщении на сайте Кабмина.
Общественное место - это часть (части) любого здания, сооружения, которая доступна или открыта для населения свободно, или по приглашению, или за плату, постоянно, периодически или время от времени, в том числе подъезды, а также подземные переходы, стадионы.
Также это:
- лифты и таксофоны;
- помещения и территории заведений здравоохранения;
- помещения и территории учебных заведений;
- детские площадки; помещения и территории спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений и заведений физической культуры и спорта;
- подъезды жилых домов;
- подземные переходы;
- транспорт общего пользования, используемый для перевозки пассажиров;
- помещения заведений ресторанного хозяйства;
- помещения объектов культурного назначения;
- помещения органов государственной власти и органов местного самоуправления, других государственных учреждений;
- стационарно оборудованные остановки маршрутных транспортных средств и т.п.
Опосредствованно общественные места также определяются в статье 178 КУоАП:
- улицы,
- закрытые спортивные сооружения,
- скверы, парки,
- все виды общественного транспорта (включая транспорт международного сообщения).
Перечень общественных мест может быть расширен органами местной власти.