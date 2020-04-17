В Запорожской области на время праздников введут «комендантский час»

РепортерUA 17 Апр 2020 - 12:25

В Запорожской области на время праздников введут комендантский час. Данное решение было принято региональной комиссией по вопросам ТЭБ и ЧС.

Так, с 13:00 18 апреля и до 6:00 21 апреля запрещается передвижение и нахождение без необходимости граждан в общественных местах;

С 18 по 20 апреля запрещается работа общественного транспорта, кроме с 6:00 до 9:00 и с 16:00 до 19:00;

С 7:00 18 апреля до 7:00 29 апреля запрещено посещать кладбища населению, кроме похорон, во время которых нужно придерживаться норс санитарно-эпидемиологической безопасности;

Запрещается работа субъектов хозяйствования в сфере торговли непродовольственных товаров, кроме таких, которые реализуют товары первой необходимости, в частности, средства личной гигиены, моющие и дезинфицирующие средства.

Междугороднее сообщение в области отменено не будет. Однако меры на контрольно-пропускных пунктах на въездах и выездах в города усилятся. Более пристально, прежде всего, проверять авто, которые зарегистрированы не в Запорожской области.

Министерство здравоохранения разъяснило, что такое «общественное место». Об этом говорится в сообщении на сайте Кабмина.

Общественное место - это часть (части) любого здания, сооружения, которая доступна или открыта для населения свободно, или по приглашению, или за плату, постоянно, периодически или время от времени, в том числе подъезды, а также подземные переходы, стадионы.

Также это:

  •  лифты и таксофоны;
  •  помещения и территории заведений здравоохранения;
  •  помещения и территории учебных заведений;
  •  детские площадки; помещения и территории спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений и заведений физической культуры и спорта;
  •  подъезды жилых домов;
  •  подземные переходы;
  •  транспорт общего пользования, используемый для перевозки пассажиров;
  •  помещения заведений ресторанного хозяйства;
  •  помещения объектов культурного назначения;
  •  помещения органов государственной власти и органов местного самоуправления, других государственных учреждений;
  •  стационарно оборудованные остановки маршрутных транспортных средств и т.п.

Опосредствованно общественные места также определяются в статье 178 КУоАП:

  •  улицы,
  •  закрытые спортивные сооружения,
  •  скверы, парки,
  •  все виды общественного транспорта (включая транспорт международного сообщения).

Перечень общественных мест может быть расширен органами местной власти.

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