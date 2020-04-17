Дым от пожаров в Чернобыле двинулся в Европу

Во Франции Институт ядерной и радиационной безопасности смоделировал распространение дыма от пожаров в Чернобыльской зоне по Украине и Европе. Об этом сообщается в докладе, опубликованном в пятницу, 17 апреля.
Активность цезия-137 в воздухе повысилась, но не является опасной для здоровья населения. Уровень гамма-излучения на территориях вблизи пожара не превысил безопасных значений, говорят ученые.
При этом погода 14 апреля способствовала переносу воздушных масс в Беларусь, на юг Украины, в восточную Румынию и Болгарию.