Когда украинцы смогут поехать в отпуск

В Украине сегодня продлили карантин до 11 мая, при этом выходить из него украинцы будут постепенно. Министр инфраструктуры Владислав Криклий советует отложить отпуск на вторую половину лета и готовиться к новым правилам для пассажиров.
Чего ожидать
Продленный карантин правительство будет смягчать постепенно по предложению Минздрава. Пик эпидемии коронавируса прогнозируют в период между 3 и 8 мая, поэтому возможность ослабления карантина власти проанализирует ближе к концу апреля.
Сегодня, 22 апреля, на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль представил стратегию постепенного выхода Украины из карантина, которая состоит из пяти этапов и реализация его будет возможно при следующих условиях:
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в течение десяти дней процент выявленных случаев заражения не меняется или колеблется в пределах пяти процентов.
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украинские больницы заполнены пациентами с COVID-19 менее чем на половину
Только при таких условиях 12 мая могут начаться ослабления карантина, сказал Шмыгаль. Первыми планируют открыть парки и скверы, непродовольственные магазины, вернут бытовые услуги. Конкретные этапы не называются.
При этом премьер говорит, что в ближайшее время угроза не исчезнет, поэтому нужно научиться жить в новых условиях со всем миром.
Коронавирус вернул жесткие границы
Одной из таких перемен является изменение сферы туризма, которая в первую очередь пострадала от закрытых границ в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Вопрос будем ли мы вновь путешествовать остается открытым. Коронавирус значительно ударил по глобализации, усилив национализм и популизм, ударив по демократии и возродив диктаторские методы в отдельных странах, что не располагает к путешествиям.
Кризис, который вызвал новый вирус, сделал страх частью политики национальной безопасности и усилил антимигрантские настроения. Так, президент США Дональд Трамп приостановил иммиграцию на 60 дней. По истечению срока в Белом доме будут решать, можно ли возобновлять выдачу виз.
Как пишет Project Syndicate, коронакризис ведет к крайностям национализма и изоляционизма, которые некоторые мировые лидеры стараются разжигать и использовать в своих интересах. Например, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан говорит, что болезнь привозят в основном иностранцы, и она распространяется среди иностранцев.
15 апреля Еврокомиссия опубликовала рекомендации по отмене ограничений в странах ЕС. Предполагается, что на первом этапе к работе вернутся вузы, после торговые центры, затем рестораны. В последнюю очередь речь пойдет об открытии границ - сначала внутренних, а затем и внешних. При этом между каждым этапом будет проходить около месяца, подчеркнули европейские власти.
Политологи Угур Альтундал и Омер Зарпли из Университета Сиракуз и Университета Питтсбруга полагают, что, когда эпидемия останется в прошлом, страны начнут пересматривать нынешние и заключать будущие соглашения о безвизовом въезде, учитывая качество медицинской системы другой страны. В первую очередь, считают политологи, на это пойдут богатые страны, экономика которых не зависит от въездного туризма.
При этом испанская пресса пишет, что иностранные туристы могут забыть о пляжах Испании до лета 2021 года. Министр труда Испании Иоланда Диас 17 апреля сказал, что правительственный план поэтапного восстановления экономики не предусматривает открытие границ для туристов в этом году.
И это при том, что Испания - один из крупнейших центров международного туризма. На эту индустрию приходится десять процентов ВВП и рабочих мест страны.
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп говорит, что условия въезда или возвращения на национальную территорию будут достаточно жесткими по отношению к тем, кто прибывает из-за границы и советует гражданам путешествовать внутри страны.
С бронированием летнего отпуска следует пока подождать, также говорит Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии, который является главным органом ЕС.
Куда поедут украинцы
О том, что отпуск стоит отсрочить, предупреждают и украинские власти. Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий говорит, что отдых можно планировать на вторую половину лета, но только при условии, что все будут соблюдать правила безопасности, а статистика заболеваемости начнет улучшаться.
В интервью ВВС Украина он также добавил, что восстановление авиационного сообщения будет зависеть от того, как быстро начнут открывать свои воздушные границы другие страны.
18 апреля турецкие власти заявили, что туристический сезон может начаться в конце мая. По словам министра культуры и туризма Мехмета Эрсоя, к этому времени ситуация с коронавирусом придет в норму. Сейчас в Турции действует трехдневный комендантский час. По словам экспертов, опыт прошлых кризисов показывает, что туристическая отрасль восстановится очень быстро. Но первое время будут популярными внутренний и экотуризм.
Как говорит Криклий, если же Украина пройдет пандемию лучше, чем большинство других стран, то сможет открыть рынок внутренних перелетов раньше международных рейсов. Может пройти четыре месяца, прежде чем регулярные рейсы снова начнут летать из Украины, заявил министр инфраструктуры
Однако, когда перевозчики вернутся к работе, цены не будут такими низкими, как раньше, поскольку первые рейсы потребуют от пассажиров носить маски и сидеть с расстоянием между пассажирами с разделенным пустым местом, предупреждает Международная ассоциация воздушного транспорта.
Что касается наземного транспорта, то первыми в Украине заработают пригородные электрички. Железная дорога возобновит движение предположительно в июне-июле, говорит Криклий и отмечает, что точные сроки назвать пока невозможно. При этом без масок украинцев еще долго не будут пускать в метро, автобусы, трамваи, троллейбусы, междугородние автобусы и поезда. Также планируется ограничить количество пассажиров в одном вагоне.