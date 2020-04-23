В Запорожье закрыли дело директора интерната, которого подозревали в торговле людьми. Фото

РепортерUA 23 Апр 2020 - 12:44

Резонансное дело основателя приазовского интерната «Надежда» Ивана Демьяненко, обвиняемого в торговле людьми закрыто прокуратурой Запорожской области в связи с недоказанностью. Об этом сообщил адвокат Иван Черкашин у себя на странице в фейсбуке.

Напомним, 10 октября 2019 года правоохранители с привлечением спецназа «КОРД» разоблачили подозреваемого после получения денежного вознаграждения в сумме 1000 гривен за предоставление четырех подростков в возрасте до 14 лет, мальчиков, другому мужчине для выполнения строительных работ в частном доме, расположенном в пгт Приазовское. 

11 октября Ивану Демьяненко вручили сообщение о подозрении по ч. 2 ст. 149 УК. На следующий день ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней и установлен размер залога 960 тыс. 500 грн. Подозреваемого поместили в СИЗО.

Адвокаты подали апелляционную жалобу в Запорожский апелляционный суд в ходе рассмотрения которой - 22.10.2019 года Запорожским апелляционным судом была изменена мера пресечения Демьяненко И.А. на ночной домашний арест, подозреваемого освободили из СИЗО.

На днях было получено Постановление Прокуратуры Запорожской области, в котором говорится: «Собранные органом предварительного расследования доказательства являются недостаточными для составления обвинительного акта в отношении Демьяненко И.А. в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 149 УК Украины, а возможность получить дополнительные доказательства исчерпана. Учитывая изложенное, уголовное производство № 12019080000000330 от 25.07.2019 в отношении подозреваемого Демьяненко Ивана Александровича. 24.01.1958 года, по ч. 2 ст. 149 УК Украины подлежит закрытию на основании п. З ч. 1 ст. 284 УПК Украины».

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