В Энергодаре потушили лесной пожар на площади 5 гектаров. Фото

РепортерUA 25 Апр 2020 - 21:52

Сегодня, 25 апреля, 65 спасателей, сотрудники лесного хозяйства и волонтеры тушили пожар в Энергодарре, который произошел рядом с дачным кооперативом "Волна". Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Запорожской области.

Сообщение о возгорании поступило в  сегодня в 11.27. Горели деревья и сухая подстилка на территории Каменско-Днепровского лесничества. Площадь пожара составила 5 гектаров. 

Были задействованы 12 единиц спецтехники ГСЧС, 2 единицы техники предоставило лесничество, 2 водовоза местных коммунальных служб подвозили воду. 

В 18:46 удалось полностью ликвидировать пожар. Во время тушения огня сотрудники ГСЧС спасли зайчонка - животное в безопасности.

public://uploads/photos/received_641561720028095.jpeg
public://uploads/photos/received_240634257143306.jpeg
public://uploads/photos/received_2618468571742933.jpeg
public://uploads/photos/received_166534524632796.jpeg

public://uploads/photos/received_257742372088450.jpeg
public://uploads/photos/received_1116699022018700.jpeg
public://uploads/photos/received_615050032685682.jpeg
public://uploads/photos/img_20200425_215249_296.jpg
Теги:
Читайте также:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA

Опрос

Чем вы занимаетесь во время карантина?
Loading...