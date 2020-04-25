В Энергодаре потушили лесной пожар на площади 5 гектаров. Фото

Сегодня, 25 апреля, 65 спасателей, сотрудники лесного хозяйства и волонтеры тушили пожар в Энергодарре, который произошел рядом с дачным кооперативом "Волна". Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Запорожской области.
Сообщение о возгорании поступило в сегодня в 11.27. Горели деревья и сухая подстилка на территории Каменско-Днепровского лесничества. Площадь пожара составила 5 гектаров.
Были задействованы 12 единиц спецтехники ГСЧС, 2 единицы техники предоставило лесничество, 2 водовоза местных коммунальных служб подвозили воду.
В 18:46 удалось полностью ликвидировать пожар. Во время тушения огня сотрудники ГСЧС спасли зайчонка - животное в безопасности.