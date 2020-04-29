В зоне ООС погиб украинский военный

За сутки 28 апреля на Донбассе сепаратисты 17 раз обстреляли позиции украинских военных. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС в среду, 29 апреля.
«В результате обстрелов 28 апреля погиб один украинский военный», - информируют в штабе. При этом предварительные данные разведки свидетельствуют, что украинские военнослужащие ранили по меньшей мере двух сепаратистов.
Сепаратисты применили запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибров 152 мм и 122 мм, минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
«Для пресечения вражеских обстрелов украинские защитники эффективно применили дежурные огневые средства. Почувствовав на себе решительность действий наших воинов, оккупанты отказались от дальнейшей активности», - говорят в штабе ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток сепаратисты вели огонь по позициям ВСУ неподалеку от Каменки из миномета 82-го калибра, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Опорные пункты Объединенных сил неподалеку Опытного противник обстреливал из ручного противотанкового гранатомета. Возле Павлополя противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а неподалеку Старогнатовки - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Также сепаратисты вели огонь из тяжелых вооружений в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север. Украинские военные вблизи населенного пункта Крымское утром трижды находились под вражеским огнем. Противник из направлений от оккупированных пгт Донецкий, Сентяновка и Славяносербск выпустил 30 мин 120-го калибра. Враг использовал гранатометы различных систем, вооружения боевых машин пехоты и крупнокалиберные пулеметы. К вечеру противник обстреливал защитников Крымского из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. По защитникам Хутора Свободный сепаратисты стреляли дважды - из артиллерийских систем калибра 152 мм и 82 мм минометов. Утром по защитникам Попасной враг выпустил 6 мин 82-го калибра и вел огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов, а вечером обстреливал из стрелкового оружия.
По окрестностям Орехово враг из минометов калибра 120 мм и 82 мм выпустил девять мин, а неподалеку от Новолуганского применял гранатометы различных систем и стрелковое оружие. Вблизи поселка городского типа Новотошковское враг дважды открывал огонь из запрещенных минскими соглашениями вооружений. В общем сепаратисты использовали здесь 25 артиллерийских снарядов калибра 152 мм и 122 мм, а затем вели огонь из минометов калибра 120 мм Вечером сепаратисты вели огонь по позициям ВСУ неподалеку Зайцево из минометов 82-го калибра, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
«Кроме этого, противник из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия дважды совершил обстрел участка разведения №3 Богдановка-Петровское. Украинские защитники огонь в ответ не открывали, придерживаясь режима тишины», - сообщили в штабе ООС.