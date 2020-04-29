Состоялся первый дистанционный марафон «Новая почта марафон. Запорожье». Фото

Первый дистанционный «Новая почта марафон. Запорожье» собрал более 800 участников из разных стран. Об этом РепортерUA сообщили организаторы.
Первый марафон «Новая почта марафон. Запорожье» прошел в дистанционном формате и был посвящен этому городу. В марафоне приняли участие 847 участников из 22 областей Украины, а это 100 населенных пунктов. А также бегуны из США - Колорадо и Чикаго, и Польши - Познань и Гданьск.
Организаторы отмечают, что забеги на дистанции 42 км, 21 км, 10 км и 5 км состоялись индивидуально и безопасно, с учетом всех карантинных норм и рекомендаций во время пандемии Covid-19. Старейшим участником онлайн-марафона, который пробежал 42 километра, стал 69-летний житель города Смела Черкасской области.
«Объявленный в стране карантин внес свои изменения в наши планы и сделал ситуацию непрогнозируемой. Однако мы знаем как важно людям, которые не один месяц готовились и ждали забегов, иметь возможность осуществить задуманное, следовательно иметь точку опоры. Бег - это здоровье и крепкий иммунитет, а это сейчас самое важное. Поэтому мы придумали и утвердили новый дистанционный формат. Именно благодаря ему к нам смогли присоединиться бегуны со всех уголков Украины и даже из-за рубежа», - комментирует Инна Поперешнюк, соучредитель «Новой почты», амбассадор NewRun.
Накануне соревнования все участники получили стартовые пакеты, которые включают в себя футболку, нагрудный номер, антисептик, медицинскую маску, рюкзак, стикерпак, а также памятку участника. С помощью приложения STRAVA подсчитывается время и определяются победители в каждой дистанции. Этим занимается профессиональный организатор беговых мероприятий - компания NewRun. Все участники запорожского онлайн-марафона получат настоящие медали финишеров, которые посвящены кошевому атаману казацкой эпохи - Ивану Сирко.
Марафон в Запорожье стал первым среди весенних онлайн-забегов Новой почты. 9 мая состоится марафон в честь города Сумы, далее - Черкассы (17 мая), Хмельницкий (24 мая) и Одесса (31 мая).
Как в прошлом году марафон проходил в Запорожье можно посмотреть по ссылке: