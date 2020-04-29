Состоялся первый дистанционный марафон «Новая почта марафон. Запорожье». Фото

РепортерUA 29 Апр 2020 - 12:12

Первый дистанционный «Новая почта марафон. Запорожье» собрал более 800 участников из разных стран. Об этом РепортерUA сообщили организаторы.

Первый марафон «Новая почта марафон. Запорожье» прошел в дистанционном формате и был посвящен этому городу. В марафоне приняли участие 847 участников из 22 областей Украины, а это 100 населенных пунктов. А также бегуны из США - Колорадо и Чикаго, и Польши - Познань и Гданьск.

Организаторы отмечают, что забеги на дистанции 42 км, 21 км, 10 км и 5 км состоялись индивидуально и безопасно, с учетом всех карантинных норм и рекомендаций во время пандемии Covid-19. Старейшим участником онлайн-марафона, который пробежал 42 километра, стал 69-летний житель города Смела Черкасской области.

«Объявленный в стране карантин внес свои изменения в наши планы и сделал ситуацию непрогнозируемой. Однако мы знаем как важно людям, которые не один месяц готовились и ждали забегов, иметь возможность осуществить задуманное, следовательно иметь точку опоры. Бег - это здоровье и крепкий иммунитет, а это сейчас самое важное. Поэтому мы придумали и утвердили новый дистанционный формат. Именно благодаря ему к нам смогли присоединиться бегуны со всех уголков Украины и даже из-за рубежа», - комментирует Инна Поперешнюк, соучредитель «Новой почты», амбассадор NewRun.

Накануне соревнования все участники получили стартовые пакеты, которые включают в себя футболку, нагрудный номер, антисептик, медицинскую маску, рюкзак, стикерпак, а также памятку участника. С помощью приложения STRAVA подсчитывается время и определяются победители в каждой дистанции. Этим занимается профессиональный организатор беговых мероприятий - компания NewRun. Все участники запорожского онлайн-марафона получат настоящие медали финишеров, которые посвящены кошевому атаману казацкой эпохи - Ивану Сирко.

Марафон в Запорожье стал первым среди весенних онлайн-забегов Новой почты. 9 мая состоится марафон в честь города Сумы, далее - Черкассы (17 мая), Хмельницкий (24 мая) и Одесса (31 мая).

Как в прошлом году марафон проходил в Запорожье можно посмотреть по ссылке:

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