Фоторепортаж: как в Запорожье проходил ночной марафон от «Новой почты»

В Запорожье в ночь с 26 на 27 июня состоялся марафон от «Новой почты». Мероприятие стартовало в 00:00 на бульлваре Шевченко и завершилось в 6:00, сообщает корреспондент РепортерUA.
В рамках марафона прошли забеги на девять дистанций, среди которых: марафон на 42 километра, полумарафон на 21 километр, дистанция – 10 километров, дистанция – 5 километров, эстафета на 42 километра, «Командная Пятерка» под эгидой компании «Три Медведя», «Твой первый километр», детские забеги на 500 и 100 метров.
Принять участие в спортивном событии города могли все желающие. Бегунов во время всего марафона сопровождали медики.
По итогам забегов победители и призеры получили медали и подарки от организаторов.
Как это было - смотрите в фоторепортаже РепортерUA:
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