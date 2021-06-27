Фоторепортаж: как в Запорожье проходил ночной марафон от «Новой почты»

РепортерUA 27 Июн 2021 - 11:58

В Запорожье в ночь с 26 на 27 июня состоялся марафон от «Новой почты». Мероприятие стартовало в 00:00 на бульлваре Шевченко и завершилось в 6:00, сообщает корреспондент РепортерUA.

В рамках марафона прошли забеги на девять дистанций, среди которых: марафон на 42 километра, полумарафон на 21 километр, дистанция – 10 километров, дистанция – 5 километров, эстафета на 42 километра, «Командная Пятерка» под эгидой компании «Три Медведя», «Твой первый километр», детские забеги на 500 и 100 метров.

Принять участие в спортивном событии города могли все желающие. Бегунов во время всего марафона сопровождали медики.

По итогам забегов победители и призеры получили медали и подарки от организаторов.

Как это было - смотрите в фоторепортаже РепортерUA:

Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: InstagramFacebookTelegramYoutubeTwitter.

public://uploads/photos/don_8339.jpg
public://uploads/photos/don_8359.jpg
public://uploads/photos/don_8363.jpg
public://uploads/photos/don_8373.jpg

public://uploads/photos/don_8398.jpg
public://uploads/photos/don_8411.jpg
public://uploads/photos/don_8415.jpg
public://uploads/photos/don_8422.jpg
public://uploads/photos/don_8432.jpg
public://uploads/photos/don_8439.jpg
public://uploads/photos/don_8443.jpg
public://uploads/photos/don_8446.jpg
public://uploads/photos/don_8450.jpg
public://uploads/photos/don_8456.jpg
public://uploads/photos/don_8463.jpg
public://uploads/photos/don_8465.jpg
public://uploads/photos/don_8496.jpg
public://uploads/photos/don_8530.jpg
public://uploads/photos/don_8542.jpg
public://uploads/photos/don_8548.jpg
public://uploads/photos/don_8571.jpg
public://uploads/photos/don_8574.jpg
public://uploads/photos/don_8579.jpg
public://uploads/photos/don_8588.jpg
public://uploads/photos/don_8591_0.jpg
public://uploads/photos/don_8604.jpg
public://uploads/photos/don_8649.jpg
public://uploads/photos/don_8652.jpg
public://uploads/photos/don_8681.jpg
public://uploads/photos/don_8689.jpg
public://uploads/photos/don_8713.jpg
public://uploads/photos/don_8715.jpg
public://uploads/photos/don_8735.jpg
public://uploads/photos/don_8739_0.jpg
public://uploads/photos/don_8742.jpg
public://uploads/photos/don_8748_0.jpg
public://uploads/photos/don_8752.jpg
public://uploads/photos/don_8760.jpg
public://uploads/photos/don_8767_0.jpg
public://uploads/photos/don_8768.jpg
public://uploads/photos/don_8782.jpg
public://uploads/photos/don_8787.jpg
public://uploads/photos/don_8789.jpg
public://uploads/photos/don_8793.jpg
public://uploads/photos/don_8797_0.jpg
public://uploads/photos/don_8814.jpg
public://uploads/photos/don_8817.jpg
public://uploads/photos/don_8824.jpg
public://uploads/photos/don_8845_0.jpg
Теги:
Читайте также:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA
﻿

Опрос

Вы планируете делать прививку от коронавируса?
Loading...