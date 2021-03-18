В Запорожье открыли регистрацию на марафон New Run

В Запорожье открыли регистрацию на марафон и полумарафон New Run, которые состоятся в Запорожье 11 апреля. Регистрация открыта для забегов на дистанции различной сложности.
11 апреля в Запорожье начнутся забеги на следующие дистанции: 42 км, 21 км, 10 км, 5 км и 1 км марафонская эстафета 3 * 10 и 1 * 12, «командная пятерка».
По последней дистанции «Командная пятерка»: в ней регистрируется команда из четырех человек, их время суммируется и побеждает та команда, у кого эта сумма наименьшая. Побежать можно с друзьями или коллегами.
«Принимая во внимание карантинные условия, команда планирует четко придерживаться всех норм проведения мероприятия и, несмотря на то, что забеги пройдут офлайн, все участники должны будут соблюдать определенную дистанцию и использовать средства безопасности», - отметили организаторы.
Зарегистрироваться на забеги можно по ссылке. Вся информация по маршруту и регламенту будет сообщена за три недели до старта.
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