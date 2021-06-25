В Запорожье на время проведения марафона закроют движение в центре города

В связи с проведением легкоатлетического марафона «Запорожье Новая почта марафон» на бул. Шевченко, с 06:00 26 июня до 14:00 27 июня закрывается движение транспорта на участке от ул. Леонида Жаботинского до пр. Соборного.
Объезд указанного участка общественным транспортом будет организован следующим образом:
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автобусы маршрута №83 - через пр. Металлургов, ул. Победы, бул. Шевченко (до остановки «Набережная») и далее по маршруту в обоих направлениях движения;
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автобусы маршрута №63 - от пр. Соборного через пр. Металлургов, ул. Победы и далее по маршруту в обоих направлениях движения;
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автобусы маршрутов №39, 59, 85 - от пр. Соборного по пр. Маяковского, ул. Победы и далее по маршрутам в обоих направлениях движения;
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троллейбусы маршрута №14 будут работать сообщением «Симферопольское шоссе - площадь Запорожская».
В связи с закрытием движения транспорта с 15:45 до 17:00 и с 22:45 до 23:30 26 июня по пр. Соборному, на участке от бул. Шевченко до ул. Южноукраинской, объезд общественного транспорта будет осуществляться следующим образом:
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автобусы маршрутов №17, 18, 29, 39, 44а, 59, 72, 76, 85 - от пр. Соборного по пр. Маяковского, ул. Победы и далее, в зависимости от маршрутов, в обоих направлениях движения;
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автобусы маршрутов №19, 40, 46, 61, 62, 63а, 69, 75, 80, 81, 84, 88, 89, а также маршрута №4 (в направлении пр. Металлургов) - от пр. Соборного по ул . Лермонтова, ул. Независимой Украины, ул. Алюминиевой, ул. Рекордной, пр. Металлургов и далее по маршрутам в обоих направлениях движения. Вдоль улиц, не оборудованных остановками общественного транспорта, посадка/высадка пассажиров будет осуществляться по их требованию в соответствии с Правилами дорожного движения;
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автобусы маршрута №55 - от ул. С.Тюленина будут проходить по ул. Победы, ул. Школьной, ул. Крепостной и далее по маршруту в обоих направлениях движения;
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автобусы маршрута №93 - от пр. Соборного через пр.Металлургов, ул. Победы и далее по маршрутам в обоих направлениях движения;
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обслуживание троллейбусных маршрутов №1, 3, 8, 11, 17 с Правого берега будет осуществляться до разворотного кольца в районе остановки «ДК ЗАлК»;
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обслуживание троллейбусных маршрутов №3, 8, 14 с Космического и Южного жмс будет осуществляться до разворотного кольца в районе железнодорожного вокзала Запорожье-II.
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