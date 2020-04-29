В Запорожской области ввели дополнительные карантинные меры на майские праздники

В Запорожской области ввели дополнительные противоэпидемические мероприятия на майские праздники. Данное решение приняли на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Как отметил главный государственный санитарный врач Запорожской области Роман Терехов, дополнительные меры карантина показали свою действенность на Пасху, поэтому необходимо их ввести и на майские праздники.
Во время заседания решено согласовать дополнительные ограничительные меры на территории Запорожской области на праздники в связи с распространением острой респираторной болезни СОVID-19. В частности, решено:
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рекомендовать гражданам без необходимости не выходить на улицу;
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запретить работу общественного транспорта, кроме с 05.00 до 10.00 и с 15.00 до 20.00 часов 1-3 Мая и 9-11 мая;
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усилить контроль за запретом посещения населением парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых или прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости;
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принять меры по ограничению без необходимости доступа граждан к прибрежной зоне Азовского моря и других водоемов;
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осуществлять рейдовые проверки мобильными группами субъектов хозяйствования, предоставляющих санаторно-курортные услуги (базы отдыха, гостиницы, общежития, хостелы и т.д.) по соблюдению карантина.
Председателям Бердянской, Приморской, Приазовской, Акимовской райгосадминистраций, бердянскому городскому голове, городским, сельским и поселковым головам объединенных территориальных общин Запорожской области, которые имеют прибрежную территорию Азовского моря, совместно с территориальными отделами ГУНП в Запорожской области в периоды 1-3 мая и 9-11 мая необходимо:
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с 08:00 30 апреля до 08:00 4 мая и с 08:00 8 мая до 23:59 11 мая организовать функционирование дополнительных контрольно-пропускных постов на автомобильных дорогах, ведущих к побережью Азовского моря, с целью недопущения въезда без необходимости граждан из других районов области и регионов страны. А именно: автодорога Т-0820 Акимовка-Кирилловка (въезд в село Лиманское Акимовского района со стороны пгт Акимовка) и перекресток улиц Курортная и Морская г. Приморск.
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разработать четкий механизм осуществления проезда через КПП транспортными средствами, в частности, предусмотрев возможность предоставления разрешения на проезд: грузовых автомобилей, перевозящих продукты питания, промышленные товары, товары первой необходимости, сельскохозяйственную продукцию, строительные материалы и т.д.; транспортных средств предприятий и организаций, обеспечивающих жизнедеятельность населенных пунктов; транспортных средств физических лиц, которые зарегистрированы, проживают или имеют в собственности объекты недвижимости на территории определенных районов; транспортных средств физических лиц, работающих на стратегических объектах, объектах обеспечения жизнедеятельности населенных пунктов и которые проживают за их пределами; лицам с инвалидностью, престарелым и другим социально незащищенным слоям населения в случае острой необходимости; больным, имеющим хронические заболевания и которые нуждаются в периодическом (систематическом) посещении учреждений здравоохранения для обращения в учреждения здравоохранения и при форс-мажорных обстоятельствах.
Как отметил начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Запорожской области Виктор Шершнев, в области возобновляется работа продовольственных рынков, но при условии соблюдения ряда требований. В частности, допуск работников, продавцов и посетителей рынка будет осуществляться исключительно при наличии надетой медицинской маски (в том числе изготовленной самостоятельно) или респиратора; прохождения бесконтактного температурного скрининга.
Кроме того, среди требований работы агропродовольственных рынков: наличие на каждом входе (въезде) на территорию рынка диспенсеров с антисептиком; проведение дезинфекции контактных поверхностей каждые три часа; уборка и дезинфекция всех помещений, включая стационарные торговые места в конце каждого рабочего дня.
В то же время, количество посетителей, одновременно находящихся на территории рынка, не должна превышать количества, из расчета один покупатель на 10 м2 торговой площади рынка. Также на прилегающей к рынку территории должна быть обеспечено отсутствие неконтролируемой (стихийной) торговли. Все необходимые документы и эксплуатационные разрешения будут подготовлены в ближайшее время.
Участники заседания также обсудили условия оплаты труда медицинских и других работников за период работы по ликвидации эпидемий и вспышек по инфекционным болезням. По словам заместителя директора Департамента - начальника управления реформ и развития медицинской помощи Департамента здравоохранения облгосадминистрации Марины Воловик, численность медицинского персонала, привлеченного к лечению больных, значительно возросла. Объем необходимых доплат за апрель работникам областной инфекционной клинической больницы составляет 1 млн 502 тыс. грн. Выплаты медикам необходимо обеспечить из местных бюджетов, а уже со следующего месяца Национальная служба здоровья Украины будет компенсировать эти доплаты.