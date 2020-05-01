Температурный скрининг и защитные экраны: в Запорожье открыли два продуктовых рынка. Фоторепортаж

Сегодня, 1 мая, в Запорожье открылись два рынка - Центральный и Крытый, которые соответствуют предъявляемым требованиям и готовы начать работу в полном объеме. Об этом вчера заявили в горисполкоме. РепортерUA решил проверить, соблюдают ли требования предприниматели и покупатели.
Напомним, с 1 мая правительство разрешило возобновить торговлю на продовольственных и аграрных рынках, но при условии соблюдения целого ряда строгих ограничений и санитарных требований, выдвинутых Министерством здравоохранения Украины и главным государственным санитарным врачом.
Среди основных в том числе - пребывание не более одного посетителя на 20 кв. м торговой площади, соблюдение расстояния между покупателями не менее, 1,5 м во избежание очередей, а также обеспечение персонала и покупателей средствами дезинфекции и индивидуальной защиты. Контролировать соблюдение данных требований должны инспекторы Госпродпотребслужбы.
Первым делом мы отправились на Крытый рынок. Перед входом посетители проходят температурный скрининг и только после этого допускаются на территорию. Все торгующие работают в масках и перчатках, а торговые прилавки закрыты защитными экранами в виде пленки. Посетители стараются соблюдать дистанцию.
Такая же ситуация и на Центральном рынке. Пропускают на территорию по 30-50 человек. Всем присутствующим измеряют температуру, рыночники находятся в защитных масках, торговые ряды также защищены пленкой. Выдают товар через небольшое окно.
Кроме того, на рынке организовали систему оповещения о правилах карантина, соблюдения дистанции и использовании средств индивидуальной защиты. Также напоминают об административной и криминальной ответственности за игнорирование правил безопасности.
Отметим, что как на Крытом, так и на Центральном рынке работают только продуктовые ряды. Вещевой отдел закрыт.
В дальнейшем планируется открыть и другие коммунальные рынки. Всего в городе их 8. Их будут вводить в эксплуатацию постепенно, по мере их готовности. Ответственность за это ложится на плечи дирекции этих рынков и КП «Запорожрынок».
Подробнее в фоторепортаже РепортерUA.