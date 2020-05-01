В Киеве полиция нагрянула в ресторан, который работал во время карантина. Видео

РепортерUA 01 мая 2020 - 12:34

В Голосеевском районе Киева выявили ресторан, работающий в нарушение карантинных правил. Об этом сообщили в полиции.

«За последние сутки мобильные группы проверили 160 заведений питания, по результатам чего обнаружили в Голосеевском районе одно правонарушение. Несмотря на карантинные ограничения, ресторан работал и обслуживал клиентов. На момент проверки полицейские обнаружили четырех посетителей за двумя столиками», - сообщили в полиции.

На правонарушителя составили протокол, санкция предусматривает штраф от 34 до 170 000 грн.

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