В Киеве полиция нагрянула в ресторан, который работал во время карантина. Видео

В Голосеевском районе Киева выявили ресторан, работающий в нарушение карантинных правил. Об этом сообщили в полиции.
«За последние сутки мобильные группы проверили 160 заведений питания, по результатам чего обнаружили в Голосеевском районе одно правонарушение. Несмотря на карантинные ограничения, ресторан работал и обслуживал клиентов. На момент проверки полицейские обнаружили четырех посетителей за двумя столиками», - сообщили в полиции.
На правонарушителя составили протокол, санкция предусматривает штраф от 34 до 170 000 грн.