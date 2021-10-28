Убийство в «Аристократе»: в запорожской полиции рассказали подробности. Фото. Видео

В Запорожье в ресторане «Аристократ» произошло убийство молодого парня. Труп обнаружили сегодня утром, 28 октября.
Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, 28 октября в 06:28 в отдел полиции №1 Запорожского районного управления полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение о том, что в одном из ресторанов на проспекте Маяковского происходит столкновение между неизвестными мужчинами.
Выехав на место происшествия, правоохранители обнаружили тело местного жителя 1999 года рождения. Так, по предварительным данным, около шести часов утра между четырьмя мужчинами во время распития спиртных напитков внезапно возник конфликт, переросший в драку, в ходе которой потерпевший получил ножевые ранения туловища, от которых скончался на месте происшествия. Еще один мужчина, 2000 года рождения, с ножевыми ранениями госпитализирован в городскую больницу.
На месте происшествия продолжают работать следственно-оперативная группа, эксперты-криминалисты, оперативники, а также следователи отдела расследования преступлений, совершенных против жизни и здоровья личности.
По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ст. 115 (Преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Принимаются меры направленные на установление личности злоумышленников, а также их местонахождение.
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