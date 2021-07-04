Запорожская полиция разыскивает парня, устроившего стрельбу в «Аристократе»: ориентировка

РепортерUA 04 Июл 2021 - 12:45

Правоохранители разыскивают парня 1995 года рождения, который подозревается в убийстве 30-летнего мужчины в ресторане «Аристократ». Стрельба произошла сегодня ночью.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области. Мужчина получил огнестрельное ранение грудной клетки и погиб от полученных травм.

В Сети опубликовали ориентировку на подозреваемого в убийстве. Сообщается, что под подозрением молодой парень 1995 г.р., проживает в г. Запорожье. Он может передвигаться на автомобиле «Lexus RX350», черного цвета, г/н АР 20-35 НХ. ЕРДР № 12021082060000781 по ч.1 ст.115 УК. ЕУ№ 18504.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении подозреваемого, просят немедленно сообщить по телефонам 061 224 10 28 или «102».

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