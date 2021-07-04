В запорожском ресторане застрелили молодого парня

В Запорожье на проспекте Маяковского в ресторане «Аристократ» произошла стрельба. Сообщение в полицию поступило 4 июля.
Как сообщает пресс-служба ГУНП в Запорожской области, в помещении ресторана неизвестный выстрелил в парня 1991 года рождения. В результате ранения грудной клетки он умер.
Личность злоумышленника и его место нахождение устанавливается. Полиция открыла уголовное дело по признакам ч. 1 ст 115 Уголовного кодекса Украины.
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