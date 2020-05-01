Как в Запорожье работает Крытый рынок в первый день после открытия. Видео

Сегодня, 1 мая, в Запорожье открыли два рынка - Центральный и Крытый. Постепенно в работу будут вводить и другие коммунальные базары. Всего в городе их 8.
Предприниматели и руководство рынков должны придерживаться определенных правил. Среди основных в том числе - пребывание не более одного посетителя на 20 кв. м торговой площади, соблюдение расстояния между покупателями не менее, 1,5 м во избежание очередей, а также обеспечение персонала и покупателей средствами дезинфекции и индивидуальной защиты. Контролировать соблюдение данных требований должны инспекторы Госпродпотребслужбы.
РепортерUA запечатлел на видео, как проходит первый день торговли после открытия на Крытом рынке. Перед входом посетители проходят температурный скрининг и только после этого допускаются на территорию. Все торгующие работают в масках и перчатках, а торговые прилавки закрыты защитными экранами в виде пленки. Посетители стараются соблюдать дистанцию.
Фоторепортаж можно посмотреть по ссылке.