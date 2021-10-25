На Крытом рынке в Запорожье произошел крупный пожар. Фото. Видео

РепортерUA 25 Окт 2021 - 23:12

Сегодня вечером, 25 октября, произошел пожар на Крытом рынке по улице Сталеваров. Горели 12 торговых киосков на общей площади 80 кв.м.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области, в 20:05 пожарные локализовали пожар, а в 20:28 - полностью ликвидировали и провели разбор и проливку конструкций для предотвращения повторного возгорания.

Ликвидация проводилась в двух направлениях: первое - непосредственно тушение горящих киосков, второе - защита рядом стоящих зданий и сооружений. Удалось предотвратить распространение огня на 40 торговых киосков и крышу крытого рынка общей паломничеством 1500 кв.м.

Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. По факту происшествия соответствующими органами ведется расследование. От ГУ ГСЧС привлекалось 7 единиц техники и 28 человек личного состава.

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