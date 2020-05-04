Полицейский контроль и карантин для жителей этажа: как изменилась жизнь в запорожском общежитии. Фото

В Запорожье жителей еще одного общежития посадили на карантин. Вчера, 3 мая, коронавирус обнаружили у жительницы четвертого этажа.
Со вчерашнего дня у входа в общежитие, которое расположено по ул. Исторической в Заводском районе, установлен пост полиции. В доме провели дезинфекцию. Как сообщалось ранее, инфекцию обнаружили у медработницы. И теперь всех, кто живет с ней на одном этаже, проверяют на наличие COVID-19.
Как сообщает корреспондент РепортерUA с места событий, в отличие от общежития в Александровском районе, в данном случае на изоляции находится только 4-й этаж. Жители других этажей имеют право выходить на улицу. Правоохранители следят за тем, кто именно выходит из общежития, и проверяют документы.
В мэрии заявили, что в кратчайшие сроки должны быть определены ответственные лица, к которым могут обращаться жители, находящиеся на самоизоляции, для решения важных для них вопросов. Дальнейшие действия будут зависеть от полученных результатов анализов.
Как сообщал РепортерUA, ранее в общежитии Александровского района все заболевшие были обнаружены на одном этаже. Позже здание закрыли на карантин.