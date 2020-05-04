Полицейский контроль и карантин для жителей этажа: как изменилась жизнь в запорожском общежитии. Фото

РепортерUA 04 мая 2020 - 17:42

В Запорожье жителей еще одного общежития посадили на карантин. Вчера, 3 мая, коронавирус обнаружили у жительницы четвертого этажа.

Со вчерашнего дня у входа в общежитие, которое расположено по ул. Исторической в Заводском районе, установлен пост полиции. В доме провели дезинфекцию. Как сообщалось ранее, инфекцию обнаружили у медработницы. И теперь всех, кто живет с ней на одном этаже, проверяют на наличие COVID-19.

Как сообщает корреспондент РепортерUA с места событий, в отличие от общежития в Александровском районе, в данном случае на изоляции находится только 4-й этаж. Жители других этажей имеют право выходить на улицу. Правоохранители следят за тем, кто именно выходит из общежития, и проверяют документы.  

В мэрии заявили, что в кратчайшие сроки должны быть определены ответственные лица, к которым могут обращаться жители, находящиеся на самоизоляции, для решения важных для них вопросов. Дальнейшие действия будут зависеть от полученных результатов анализов.

Как сообщал РепортерUA, ранее в общежитии Александровского района все заболевшие были обнаружены на одном этаже. Позже здание закрыли на карантин.

public://uploads/photos/don_9810.jpg
public://uploads/photos/don_9812.jpg
public://uploads/photos/don_9813.jpg
public://uploads/photos/don_9815.jpg

public://uploads/photos/don_9821.jpg
public://uploads/photos/don_9824.jpg
public://uploads/photos/don_9825.jpg
public://uploads/photos/don_9831_0.jpg
public://uploads/photos/don_9833.jpg
public://uploads/photos/don_9846.jpg
public://uploads/photos/don_9853.jpg
public://uploads/photos/don_9857.jpg
public://uploads/photos/don_9862.jpg
public://uploads/photos/don_9865.jpg
public://uploads/photos/don_9874.jpg
public://uploads/photos/don_9876_0.jpg
public://uploads/photos/don_9881.jpg
public://uploads/photos/don_9882_0.jpg
public://uploads/photos/don_9886.jpg
public://uploads/photos/don_9892.jpg
Теги:
Читайте также:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA

Опрос

Чем вы занимаетесь во время карантина?
Loading...