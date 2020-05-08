В Коммунарском районе Запорожья пьяный водитель ВАЗа влетел в дерево: один из пассажиров погиб. Фото

В результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на одной из улиц города Запорожье, пассажир получил смертельные травмы. Водителю уже сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, 8 мая около 2:00 ночи в Коммунарском районе города Запорожье ВАЗ, двигаясь по улице Чубанова, не справился с управлением, выехал на обочину и врезался в дерево. После этого автомобиль перевернулся.
В результате аварии один из пассажиров, мужчина 1980 года рождения, житель города Запорожье, от полученных травм погиб на месте происшествия, женщина-пассажир 1987 года рождения обратилась в больницу за медицинской помощью, еще один пассажир - мужчина 1987 года рождения в медицинское учреждение не обращался.
По результатам медицинского обследования установлено, что водитель автомобиля «ВАЗ» находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.