Дело экс-директора запорожского аэропорта направили в суд

РепортерUA 13 мая 2020 - 18:33

Прокуратура Запорожской области утвердила обвинительное заключение по делу, связанному с махинациями по время ремонта в КП «Международный аэропорт Запорожья». Обвинительный акт направлен в Шевченковский районный суд.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в ходе досудебного расследования установлено, что экс-директор коммунального аэропорта внес заведомо недостоверные сведения в официальные документы, необходимые для начала строительных работ по капитальному ремонту. Документы были переданы в Государственную архитектурно-строительную инспекцию. Действия чиновника нанесли ущерб государству на сумму 1 млн 515 тысяч 600 грн.

Сообщается, что чиновника обвиняют в служебной халатности и служебном подлоге (ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 УК Украины). Ему грозит наказание в виде лишения свободы до 5 лет с лишением права занимать определенные должности до 3 лет.

Отметим, ранее должность директора запорожского аэропорта занимал Виктор Бискупский.

Напомним, 17 января СБУ провела обыски в запорожском аэропорту по делу о злоупотреблениях бывшего руководства КП во время ремонта взлетно-посадочной полосы.

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