В Запорожской области задержали лидера банды, который вымогал деньги у предпринимателей

РепортерUA 14 мая 2020 - 09:02

В Запорожской области задержали лидера банды, которого подозревают в вымогательстве у предпринимателей Васильевского района. Организатора банды задержали, вручили подозрение и арестовали. 

Как сообщили в пресс-службе полиции Запорожской области, 13 мая сотрудники полиции и спецназовцы "КОРД" провели операцию по задержанию лидера преступной группировки, которая занималась вымогательством денег у предпринимателей Васильевского района. Бандиты угрожали местным бизнесменам расправой и уничтожением имущества.

В полиции сообщили, что 39-летнего организатора банды задержали. Ему уже вручили подозрение в совершении вымогательства. В случае доказательства вины задержанного ему грозит лишение свободы сроком от 3 до 7 лет. В качестве меры пресечения Орджоникидзевский районный суд избрал для подозреваемого содержание под стражей сроком на 60 суток без права залога.

Напомним, на стоянке в Васильевне сгорели 9 автомобилей. В полиции пожар на автостоянке расследовали как поджог.

public://uploads/photos/08-55-58-vum_v_2.jpg
public://uploads/photos/08-55-55-vum_v_1.jpg
Теги:
Читайте также:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA

Опрос

Чем вы занимаетесь во время карантина?
Занимаюсь самообразованием
5%
Остался без работы, думаю как выжить
23%
Моя жизнь особо не изменилась
38%
Нахожусь дома, читаю новости, книги
15%
Работаю удаленно
18%
Всего голосов: 801
Loading...