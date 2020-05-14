В Запорожской области задержали лидера банды, который вымогал деньги у предпринимателей

В Запорожской области задержали лидера банды, которого подозревают в вымогательстве у предпринимателей Васильевского района. Организатора банды задержали, вручили подозрение и арестовали.
Как сообщили в пресс-службе полиции Запорожской области, 13 мая сотрудники полиции и спецназовцы "КОРД" провели операцию по задержанию лидера преступной группировки, которая занималась вымогательством денег у предпринимателей Васильевского района. Бандиты угрожали местным бизнесменам расправой и уничтожением имущества.
В полиции сообщили, что 39-летнего организатора банды задержали. Ему уже вручили подозрение в совершении вымогательства. В случае доказательства вины задержанного ему грозит лишение свободы сроком от 3 до 7 лет. В качестве меры пресечения Орджоникидзевский районный суд избрал для подозреваемого содержание под стражей сроком на 60 суток без права залога.
Напомним, на стоянке в Васильевне сгорели 9 автомобилей. В полиции пожар на автостоянке расследовали как поджог.