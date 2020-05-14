В Запорожской области задержали лидера банды, который вымогал деньги у предпринимателей

Чем вы занимаетесь во время карантина?

Занимаюсь самообразованием

5%

Остался без работы, думаю как выжить

23%

Моя жизнь особо не изменилась

38%

Нахожусь дома, читаю новости, книги

15%

Работаю удаленно

18%

Всего голосов: 801