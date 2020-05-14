Запорожцам на заметку: когда планируют открыть детские сады

С 22 мая в Украине планируют ввести второй этап ослабления карантинных мер. Что разрешат на этом этапе, решит на заседании Кабмин, но в Министерстве здравоохранения уже подготовили предложения.
По словам министра здравоохранения Максима Степанова, с 22 мая планируют разрешить:
проведение спортивных соревнований без зрителей
работу отелей (кроме хостелов) без функционирования ресторанов и спортивных залов
проведение ВНО
работу общественного транспорта
работу дошкольных учебных заведений
Ослабление возможно лишь при условии соблюдения масочного режима, социальной дистанции, дезинфекции рук антисептиками.