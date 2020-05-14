В Энергодаре горит лес. Фото

В Энергодаре спасатели ликвидируют пожар на открытой территории. Спасатели установили, что горит трава и деревья, на которые за сильного ветра распространился огонь.
Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области, для ликвидации пожара задействованы силы и средства подразделений ГСЧС Энергодара, Днепрорудное, Каменки-Днепровской и Великобелозерского района, а это 52 спасателя и 14 единиц специальной техники.
От лесного хозяйства в ликвидации возгорания участвует личный состав и 2 единицы техники, из которых - 1 трактор. Кроме того, от коммунальных служб работает автоцистерна, которая обеспечивает непрерывный подвоз воды для тушения пожара.
В 15:30 пожарные локализовали пожар. Сейчас продолжается ликвидация.