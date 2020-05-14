В Энергодаре горит лес. Фото

РепортерUA 14 мая 2020 - 15:58

В Энергодаре спасатели ликвидируют пожар на открытой территории. Спасатели установили, что горит трава и деревья, на которые за сильного ветра распространился огонь.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области, для ликвидации пожара задействованы силы и средства подразделений ГСЧС Энергодара, Днепрорудное, Каменки-Днепровской и Великобелозерского района, а это 52 спасателя и 14 единиц специальной техники.

От лесного хозяйства в ликвидации возгорания участвует личный состав и 2 единицы техники, из которых - 1 трактор. Кроме того, от коммунальных служб работает автоцистерна, которая обеспечивает непрерывный подвоз воды для тушения пожара.

В 15:30 пожарные локализовали пожар. Сейчас продолжается ликвидация.

public://uploads/photos/photo5325567522587651539.jpg
public://uploads/photos/photo5325567522587651540.jpg
public://uploads/photos/photo5325567522587651541.jpg
Теги:
Читайте также:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA

Опрос

Чем вы занимаетесь во время карантина?
Занимаюсь самообразованием
5%
Остался без работы, думаю как выжить
23%
Моя жизнь особо не изменилась
38%
Нахожусь дома, читаю новости, книги
15%
Работаю удаленно
18%
Всего голосов: 801
Loading...