Дела возвращают или закрывают: сколько запорожцев оштрафовали за нарушение правил карантина

В Украине в связи с предупреждением распространения коронавируса с 12 марта ввели карантин. Через несколько дней объявили о закрытии кафе, тренажерных залов, торговых центров, рынков, а людей обязали носить маски и всегда иметь документы при себе. Также ограничения коснулись и правил работы общественного транспорта – в автобусах должны были перевозить только в средствах индивидуальной защиты и не более 10 человек, а позже при наличии спецпропуска. РепортерUA разбирался, сколько дел об административных правонарушениях были поддержаны в суде и какие админпротоколы чаще всего выписывают запорожцам.
Дела закрывают или возвращают обратно
Правительство отмечало, что за нарушение данных требований грозит не только административная ответственность в виде штрафов от 17 до 34 тыс. грн, но и уголовная – если их действия приведут к заражению или смерти других людей, то наказание предполагает до восьми лет тюрьмы. Но многие юристы публично заявили о нарушении конституционных прав со стороны властей. По их словам, права и свободы граждан можно ограничивать только в случае введения чрезвычайного положения.
В Запорожской области за соблюдением карантинных правил следят сотрудники правоохранительных органов и мобильные группы. Но большую часть протоколов суд отправляет назад органам Нацполиции для исправления ошибок, правильного оформления, а большинство дел и вовсе закрывают из-за отсутствия состава административного правонарушения. В реестре судебных решений по Запорожской области таких дел более сотни.
В середине марта суды Запорожской области начали рассматривать административные протоколы, которые выписала полиция в отношении граждан-нарушителей. Так, материалы дела по протоколу, составленному Вознесеновским ОП Днепровского ОП ГУНП в Запорожской области, вернули обратно для надлежащего оформления. Правоохранители составили админпротокол в отношении гражданина Марокко, который 19 марта, несмотря на карантин, находился на рабочем месте в заведении «Pizza SAM».
Также пытались оштрафовать женщину, которая 19 марта продавала в заведении по ул. Каменогорской алкоголь и принимала посетителей. В протоколе было указано, что женщина нарушила п.п.3 п.2 постановления КМУ №211 от 11.03.2020 года. Ее действия также квалифицировали по ст.44-3 КоАП. На судебном заседании она объяснила, что занимается розничной торговлей алкогольными напитками, а в первые дни карантина не знала, как вести торговлю. В результате Орджоникидзевский районный суд закрыл дело в связи с отсутствием состава административного правонарушения.
Кроме того, 20 марта составили протокол в отношении водителя маршрутного такси в Мелитополе. Оштрафовать хотели за то, что он перевозил более 10 пассажиров одновременно, а именно 15, чем нарушил ст. ст. 29 ЗУ «О защите населения от инфекционных болезней». На судебном заседании мужчина свою вину признал в полном объеме и объяснил, что 20 марта пять пассажиров отказались выходить из салона, поскольку опаздывали на смену в городскую больницу по ул. Украинской. Поэтому он и не стал их выгонять. В связи с малозначительностью совершенного правонарушения Мелитопольский районный суд освободил мужчину от административной ответственности и ограничился устным замечанием.
Коммунарский районный суд не стал рассматривать дело в отношении продавца рыбы, который 22 марта продолжал торговать возле магазина «Сильпо» по ул. Сытова, 6 и вернул для надлежащего оформления начальнику Коммунарского ОП Днепровского ОП ГУНП в Запорожской области.
Подобная ситуация произошла и в Приморске. На рассмотрение в Приморский районный суд Запорожской области поступил протокол об административном правонарушении в отношении жернщины, которая 25 марта по ул. Банковой, д. 94, являясь должностным лицом учреждения ПО «Потенциал», не прекратила работу, осуществляла прием граждан и предоставляла услуги по обмену валют. Суд вернул дело в полицию со всеми приложениями к нему для устранения недостатков, препятствующих рассмотрению дела.
Оштрафовать хотели и жительницу Запорожья, которая торговала в киоске сигаретами. На судебном засдении она не признала себя виновной в совершении административного правонарушения, пояснила, что она является реализатором товаров, официально трудоустроена. О запрете осуществлять торговлю она не знала, работодатель ей об этом ничего не сообщил. Суд закрыл дело в связи с отсутствие состава административного правонарушения.
Черниговский суд решил закрыть дело и не штрафовать мужчину, который 6 апреля находился по ул. Соборной в пгт. Черниговка возле здания районного суда без средств индивидуальной защиты и не имел при себе документов, удостоверяющих личность.
Реальные штрафы
Проанализировав данные из реестра судебных решений, можно сказать, что наказание в виде штрафов применяется в единичных случаях. На данный момент в реестре судебных решений по Запорожской области обвинительных вердиктов числится 8.
Так, 14 мая Жовтневый районный суд оштрафовал мужчину, который 8 апреля находился на остановке общественного транспорта по ул. Базарная без маски, чем нарушил п.п. 1 п. 2 Постановления Кабинета Министров Украины «О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2» от 11 марта 2020 № 211 (с изменениями). На судебное заседание он не явился. В результате мужчину оштрафовали на 17 тыс. гривен.
На такую же сумму оштрафовали и женщину, которая 6 апреля находилась по ул. Базарная, д. 11 без маски и документов, удостоверяющих личность. На судебные заседания, назначенные на 28 апреля и 14 мая, не явилась.
Также на 17 тыс. гривен оштрафовали мужчину, который 6 апреля находился в общественном месте, а именно в сквере Театральном возле дома № 50 по пр. Соборному без защитной маски.
Жовтневый районный суд оштрафовал на 34 тыс. грн предпринимателя, который снимает в аренду заведение общественного питания «Кафе-Павильон». 24 марта, несмотря на карантин, в заведении продавали алкогольные напитки. В судебном заседании она пояснила, что является частным предпринимателем и арендует помещение, где осуществляет хозяйственную деятельность в сфере общественного питания. 17 марта она закрыла кафе, в помещении остались товар и мебель. Она попросила бармена зайти и проверить, все ли там в порядке. Однако, в этот день бармен открыл дверь своим знакомым и по собственной инициативе налил им водки. После этого мужчины сообщили, что они являются сотрудниками полиции, и обвинили ее в нарушении карантинных ограничений. Однако, ее кафе фактически не работало, она пришла в кафе с целью остаться на ночное дежурство, поскольку сигнализации помещения не имеет. Готовые продукты питания были оставлены поваром для нее, на дверях кафе было объявление, что кафе закрыто из-за карантина. Женщина заявила, что считает действия сотрудников полиции провокацией, поэтому просила прекратить производство. Тем не менее, суд решил признать женщину виновной.
Энергодарский городской суд оштрафовал на 17 тыс. гривен мужчину, который 24 марта проводил массовое собрание граждан, в котором приняли участие 30 человек. На судебное заседание мужчина не явился.
А в Запорожье 24 марта оштрафовали водителя маршрута № 89, который перевозил 12 пассажиров, вместо 10. На судебном заседании мужчина частично признал свою вину, объяснив, что во время движения по маршруту забыл о двух пассажирах, которых взял на конечной остановке, в дальнейшем в салон зашли еще 10 человек и больше никто не выходил. Просил не применять к нему чрезмерную сумму штрафа. Но Жовтневый районный суд признал мужчину виновным и оштрафовал его на 17 тыс. гривен.
В этот же день, 24 марта, только в 9 утра у дома № 52, расположенного по ул. Украинской выписали протокол в отношении еще одного водителя маршрута № 89, который перевозил в маршрутке 14 человек, чем нарушил правила карантина. В судебном заседании мужчина вину не признал, пояснив, что Постановлением Кабинета Министров Украины введен запрет на осуществление перевозки более 10 пассажиров одновременно в трамвае, троллейбусе и автомобильном транспорте, который осуществляет регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах в обычном режиме движения, а также перевозки более 10 пассажиров одновременно в автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки на городских автобусных маршрутах в режиме маршрутного такси. Вместо этого он осуществлял перевозку на городском автобусном маршруте № 89 в режиме экспресса, поэтому считает, что никаких ограничений он не нарушал. Вместе с тем, он осуществлял меры по предотвращению скопления пассажиров и предупреждал об опасности. Суд все же признал мужчину виновным и назначил штраф в сумме 17 тыс. гривен.
На такую же сумму 21 марта оштрафовали еще одного водителя маршрутки, который перевозил уже 18 человек.
Отметим, что кроме суммы штрафа все граждане должны заплатить по 420 гривен судебного сбора. Решение суда они могут обжаловать, подав апелляции.
Таким образом, за два месяца жесткого карантина государственный бюджет должен был наполниться на 153 тыс. гривен за счет подобных штрафов в случае если не была подана и поддержана апелляционная жалоба.