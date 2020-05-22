В Запорожье 12 человек попали в больницу с сальмонеллезом

В Запорожье в местную больницу госпитализировали 12 человек с диагнозом «сальмонеллез». Об этом сообщают в Центре общественного здоровья.
Причины выясняют - продолжается исследование пищевых продуктов, питьевой и сточной воды. Организован сбор эпиданамнеза среди госпитализированных больных.
Также опрашивают и обследуют контактных лиц. Организована дезинфекция в очаге по месту жительства заболевших людей. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.
Известно, что за несколько дней до госпитализации все пострадавшие питались в одном буфете.
Специалисты отмечают, что острые кишечные инфекции - одни из самых распространенных инфекционных заболеваний. Они могут привести к серьезным осложнениям, особенно у детей. Обычно ОКИ вызывают бактерии или вирусы, которые попадают в организм человека с зараженной пищей или водой.
Кишечные инфекции передаются через зараженную пищу и воду, во время купания в загрязненных водоемах, через грязные руки и предметы обихода.
Чаще всего возбудители кишечных инфекций находятся в сырой и плохо термически обработанной пище животного происхождения (мясо, яйца, непастеризованное молоко, морепродукты), немытых фруктах и овощах.
Самые распространенные симптомы острых кишечных инфекций - слабость, повышение температуры, боль в животе, рвота и диарея. При первых симптомах немедленно обращайтесь к врачу!
Чтобы уберечься от пищевых отравлений и острых кишечных инфекций, употребляйте только те продукты, в качестве которых вы уверены.