Жительница Запорожья во время родов потеряла много крови: ребенка спасти не удалось

В Энергодаре роженица потеряла много крови, ее ребенка не удалось спасти. Об этом сообщил главврач Энергодарской СМСЧ Андрей Бредихин.
Женщина поступила с сильным кровотечением в родильное отделение СМЧС Энергодара 23 мая. Ее ребенка не удалось спасти, а женщина находится в тяжелом состоянии.
Сообщается, что 37-летняя беременная жительница Запорожья находилась в гостях в одном из сел Каменско-Днепровского района. Ее на скорой доставили в родильное отделение медсанчасти в 14.37. У женщины было сильное кровотечение на фоне повышенного артериального давления - более 200 мм. рт.ст.
В 14:50 роженица уже находилась на операционном столе. Ее ребенка спасти не удалось, но жизнь роженицы врачи смогли сохранить. В Энергодар санавиацией доставили бригаду медиков из Запорожья. Вечером женщину транспортировали в Запорожскую областную клиническую больницу. Ее состояние тяжелое, но стабильное.
Как сообщал РепортерUA ранее, недавно в родильном отделении СМСЧ у жительницы Энергодара умер новорожденный ребенок, позже она скончалась в областной больнице. Начато служебное расследование, заведующий родильным отделением временно отстранен от должности.