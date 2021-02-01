В Днепре у женщины приняли роды на дому и скрылись с похищенным ребенком

РепортерUA 01 Фев 2021 - 19:53

В Днепре неизвестные приняли роды на дому и скрылись с похищенным новорожденным ребенком, бросив роженицу без какой-либо помощи.

Как сообщает Информатор, в больницу женщине удалось попасть только через двое суток. В ночь на 31 января ее в тяжелом состоянии доставили отделение гинекологии городской больницы № 2. 

40-летней пострадавшей диагностировали анемию, воспалительный процесс, а также обнаружили остатки плацентарной ткани. Медики говорят, что если бы женщина до утра не попала в больницу, то спасти ее уже не удалось бы.

Следователи сразу же опросили соседей, знакомых и родственников женщины. Ее муж и двое взрослых детей 19 и 24 лет ничего не знали о беременности матери.

По предварительным данным, женщина решилась нелегально стать суррогатной матерью, поэтому свою беременность она скрывала.

Роды проходили в домашних условиях, без участия врачей, лишь с неизвестными посредниками. После родов ребенка сразу же забрали, роженице не заплатили, после чего неизвестные скрылись и перестали выходить на связь.

Расследование продолжается, в региональной полиции заявили, что по данному инциденту открыто дело по части 3 статьи 149 (торговля людьми). Вместе с тем правоохранители отрабатывают и другие версии случившегося.

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