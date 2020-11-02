В Бердянске роженица выпрыгнула из окна

РепортерUA 02 Ноя 2020 - 11:00

В Бердянске роженица выпрыгнула из окна. Об этом сообщает БТМО.

Сообщается, что женщина поступила в больницу на последних сроках беременности. В ходе обследования выяснилось, что пациентка инфицирована коронавирусом. Ее госпитализировали в специальное отделение. 

Роды прошли благополучно, однако 1 ноября около 10:00 произошел несчастный случай - женщина выпрыгнула из окна, оставив предсмертную записку. 

Как оказалось, женщина 1988 года рождения, находилась на учете в психоневрологическом диспансере. Она получила незначительные травмы, и ее жизни ничего не угрожает. 

На данный момент женщина находится под наблюдением врачей, в том числе и психиатра.  С ребенком и женщиной все в порядке. 

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