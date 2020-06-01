ДТП в Бердянском районе: одного из водителей помогли задержать очевидцы. Фото. Видео

В Бердянском районе столкнулись внедорожник Mazda и легковой автомобиль Hyundai. Пассажир и водитель второго автомобиля получили многочисленные травмы.
Как передает ПРОБердянск, мужчина, управлявший «Маздой», пересел в другой автомобиль. Авария произошла 30 мая возле села Осипенко. По предвартельной информации, водитель внедорожника находился в состоянии алкогольного опьянения. Его удалось задержать с помощью очевидцев до приезда полиции. Общаясь с правоохранителями, пьяный мужчина утверждал, что является пассажиром другого авто.
Сотрудники полиции проводят разбирательство по факту происшествия. На данный момент известно, что мужчина, управлявший Hyundai, отказался от госпитализации, женщина-пассажир – в больнице.