ДТП в Бердянском районе: одного из водителей помогли задержать очевидцы. Фото. Видео

РепортерUA, фото и видео ПРОБердянск 01 Июн 2020 - 13:24

В Бердянском районе столкнулись внедорожник Mazda и легковой автомобиль Hyundai. Пассажир и водитель второго автомобиля получили многочисленные травмы.

Как передает ПРОБердянск, мужчина, управлявший «Маздой», пересел в другой автомобиль. Авария произошла 30 мая возле села Осипенко. По предвартельной информации, водитель внедорожника находился в состоянии алкогольного опьянения. Его удалось задержать с помощью очевидцев до приезда полиции. Общаясь с правоохранителями, пьяный мужчина утверждал, что является пассажиром другого авто.

Сотрудники полиции проводят разбирательство по факту происшествия. На данный момент известно, что мужчина, управлявший Hyundai, отказался от госпитализации, женщина-пассажир – в больнице.

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