Решал вопрос по выделению земли: в Запорожье депутата горсовета задержали на взятке

В Запорожье вчера вечером, 2 июня, задержали депутата городского совета во время получения взятки. Задержание произошло на ул. Узбекистанской.
Как ообщил РепортерUA источник в правоохранительных органах, речь идет о депутате от фракции «Оппозиционный блок» Александре Тищенко. Источник сообщает, что депутат якобы получил около 300 тыс. гривен за выделение земельного участка на берегу Днепра под частную застройку.
Отметим, что депутат входит в постоянную депутатскую комиссию по вопросам коммунальной собственности, ресурсов, приватизации, архитектуры и земельных отношений.
По данному факту открыто уголовное производство по признакам ч. 368 УК Украины. Операцию по задержанию проводили сотрудники СБУ.
Напомним, как сообщал РепортерUA ранее, 30 марта, Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой и Нацполицией провела обыски у должностных лиц Запорожского горсовета, которых подозревают в масштабных злоупотреблениях с коммунальной землей. Из-за их действий местный бюджет недополучил более 50 миллионов гривен прибыли.