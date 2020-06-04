В структурном подразделении Запорожской ОГА выявлена вспышка COVID-19

В Департаменте по вопросам гражданской защиты населения Запорожской облгосадминистрации зафиксирована вспышка заболевания на коронавирусную инфекцию.
По информации источника в ОГА, на сегодняшний день среди руководства Департамента выявлено 3 лабораторно подтвержденных случая заражения коронавирусом.
На данный момент проверяется круг контактных лиц среди сотрудников облгосадминистрации.
Напомним, по оперативной информации Запорожского областного лабораторного центра МЗ Украины, на утро 4 июня в Запорожской области зарегистрировано 469 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. За прошедшие сутки было зарегистрировано 6 новых случаев заболевания.
Как мы сообщали ранее, председатель Запорожского областного совета Григорий Самардак находится на больничном. Лабораторно подтверждено, что он инфицирован на COVID-19.
При этом в Украине с 5 июня начнется новый этап ослабления карантина. Так, рестораны и кафе смогут обслуживать посетителей внутри заведения, а люди старше 60 лет не соблюдать режим самоизоляции, заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в ходе заседания Кабинета министров.