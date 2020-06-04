Смерть ребенка в частном детсаду Запорожья: опубликовано видео

Недавно горожан Запорожья шокировала новость о гибели годовалой девочки в частном детском саду. Сегодня адвокат родителей погибшего ребенка Теймур Мамедов опубликовал видео, на котором запечатлены события, которые происходили в помещении.
По словам адвоката, воспитатель задержана следственными органами в порядке ст.208 УПК Украины по обоснованному подозрению в убийстве, совершенного в отношении малолетнего ребёнка (п.2 ч.1 ст. 115 УК Украины), и сейчас ставится вопрос перед судом об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей.
«Извините за сленг, но тупо завязать подушку и отнести в другую комнату, где оставить годовалого ребенка около 10 минут без внимания только из-за того, что дитя плакало, - не поддается здравому смыслу. Ранее, я как адвокат потерпевших и родители девочки молчали, не давая каких либо комментарий, чтобы подозреваемая не скрылась и не уничтожила доказательства своей вины до ее задержания, так как «воспитатель» после наступления смерти Леси исказила и скрыла многочисленные факты от нас и следствия, с целью избежать уголовной ответственности. А еще до приезда следственной группы удалила видеозаписи камер наблюдений с жестких дисков, сокрыла орудие преступления, раздела уже ребенка и пыталась скрыть другие следы преступления. Но, по стечению обстоятельств, часть видео осталась (о которой скорее забыла), по которому и восстановили всю хронологию событий», – написал адвокат.
По его словам, частный детский сад работал долгие годы, негативных отзывов не было, и, приведя ребенка, мать осмотрела условия квартиры, где уже находились дети, что и вызвало ее доверие.