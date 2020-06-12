Новым председателем Запорожской облгосадминистрации стал Виталий Боговин

Сегодня, 12 июня, первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов представил нового председателя Запорожской областной государственной администрации. Им стал Виталий Боговин.
На встрече присутствуют также министр МВД Украины Арсен Аваков, генпрокурор Украины Ирина Венедиктова, глава СБУ Иван Баканов, а также глава министерства цифровой трансформации Михаил Федоров. Кроме того, слово предоставили уже экс-губернатору Виталию Туринку.
«Мы отработали проект «Большое строительство» президента Украины. В рамках проекта ремонтируются девять школ, одна из которых уже отремонтирована, четыре детских сада, пять стадионов, которые на сегодня в работе. Один из главных объектов - мостовой переход, одно из главных заданий от президента. На сегодня строительство идет. В прошлом году мы сдали дорогу Запорожье-Мариуполь, и жизнь ожила. Но хоть и первое задание - строительство, выполняется, второе - сохранение, не менее важно. Эта сфера у нас отстает», – подвел итоги Виталий Туринок.
В свою очередь Виталий Боговин обозначил три основных задания на посту председателя ЗОГА: стротельство запорожских мостов, реконструкция площади Фестивальной и ремонт областных дорог. По его словам, контроль за выполнением задач «Большого строительства» будет усилен.