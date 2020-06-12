На представлении губернатора назвали главные приоритеты развития Запорожской области. Фоторепортаж

Сегодня в сессионном зале областного совета состоялось представление нового руководителя области. Отныне Запорожскую область возглавляет Виталий Викторович Боговин.
В начале мероприятия первый заместитель руководителя Офиса Президента Украины Сергей Трофимов поблагодарил бывшего председателя ЗОГА Виталия Туринка и его команде за девять месяцев работы.
«Запорожье сегодня принимает гостей: министров, представителей силовых структур. Сейчас происходит цивилизованная передача дел от одного председателя облгосадминистрации к другому. Это свидетельствует о слаженной работе, направленной на развитие региона и его развитие», - отметил Сергей Трофимов.
Напомним, что на мероприятии присутствовали первый замруководителя Офиса Президента Украины Сергей Трофимов, вицепремьер-министр – Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, глава СБУ Иван Баканов.
Сергей Трофимов продемонстрировал Указ Президента Украины о назначении на должность председателя Запорожской ОГА Виталия Боговина и вручил ему соответствующее удостоверение.
Новоназначенный губернатор обратился к обществу и подчеркнул, что чувствует личную ответственность за то, как должен жить Запорожский край:
«Для меня честь возглавить область, где я живу и работаю. В то же время, я понимаю ожидания от моей деятельности президента Украины, Кабинета министров Украины и жителей нашей области. Я готов к этой ответственности. Очень важно: поддержка национальной программы «Большое строительство». В области уже стартовал ряд проектов, контроль за выполнением которых будет усилен. Первоначально - это завершение строительства мостов. В планах - реконструкция главной площади области, а также восстановление дорог по всей территории области. Сейчас наша задача – восстановить прошлогодние поступления в бюджет, которые сократились на 50%, за счет привлечения в область инвестиций, эффективного использования бюджета, увеличение рабочих мест и возвращения бизнеса в регионе».
Также Виталий Боговин сообщил о планах создать онлайн-карты дорог, мобильный ЦНАП, единую горячую линию 112, проект «Смарт Запорожье», новые цифровые государственные сервисы и тому подобное. Также обещал акцентировать внимание на развитии и защите интересов малого и среднего бизнеса, на проведении честной и прозрачной приватизации.
«Планируем сделать современную и доступную медицину в области. Продолжим поддерживать социальные инициативы, развитие спорта, образования и культуры. Чтобы этого достичь, нужно воплощать нашу стратегию. Вместе со всеми ветвями и уровнями власти - работать как единая команда», – подчеркнул Виталий Боговин.
В свою очередь, генпрокурор Украины Ирина Венедиктова отметила рекреационный понтенциал запорожского Приазовья. По ее словам, он создает предпосылки для перспективного развития курортного хозяйства и привлечения инвестиций. Также, по мнению генпрокурора, чрезвычайно важным является вопрос защиты прав и интересов субьектов хозяйствования частного сектора экономики и создание благоприятной среды для ведения бизнеса.
По словам Арсена Авакова, работа нового председателя ОГА должна быть направлена в два направления: промышленное развитие и обеспечение качественной жизни местных жителей.
Подытоживая, Михаил Федоров отметил, что над развитием Украины, как развитой страны, сейчас работает немало заинтересованных людей. Каждый знает свое дело и пытается в определенной области изменить определенное состояние дел. Главное - иметь желание и четкий план действий. По его словам, для развития Запорожской области нужно выстроить эффективный менеджмент.
«Я не сомневаюсь, что с назначением Виталия Викторовича Боговина будут быстрые решение в плане привлечения инвестиций, реализации конкретных проектов», - подчеркнул Федоров.