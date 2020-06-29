В ДТП в Пологах пострадали четыре человека: 30-летняя женщина погибла. Фото

РепортерUA 29 Июн 2020 - 12:00

На автодороге Запорожье-Мариуполь рано утром 28 июня произошла авария. Автомобиль «Hyundai» съехал в кювет и врезался в дерево.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области, в результате происшествия 51-летнюю пассажирку зажало конструкциями автомобиля. Спасатели с помощью специального оборудования деблокировали женщину и передали работникам скорой медицинской помощи.

Также во время ДТП пострадали 31-летний мужчина, 2-летний мальчик и 4-летняя девочка, которых госпитализировали в центральную районную больницу.

Сообщается, что 30-летняя пассажирка автомобиля погибла. Водитель от медицинской помощи отказался. По факту происшествия соответствующими органами ведется расследование.

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