Запорожца, который находился на улице без маски, оштрафовали на 17 тыс. гривен

Запорожца, который находился в общественном месте без маски, оштрафовали на 17 тысяч гривен. Об этом сообщает РепортерUA со ссылкой на постановление Орджоникидзевского районного суда Запорожья.
Сообщается, что жителя города в начале апреля полицейские застали в общественном месте на бульваре Гвардейском без маски и документов, что является нарушением карантинных требований.
Во время судебного заседания запорожец пояснил, что документы у него ранее были похищены, а маску он не носит принципиально, поскольку у него затрудняется дыхание. Заявление о принципиальном отказе от ношения маски суд расценил как сознательное нарушение карантина. О документах, запорожец не предоставил доказательств того, что они были похищены.
Поэтому запорожца признали виновным в нарушении карантина. Ему присужден штраф в размере 17 000 гривен. Кроме того, мужчина должен уплатить 420 гривен судебного сбора.
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