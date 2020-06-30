Запорожца, который находился на улице без маски, оштрафовали на 17 тыс. гривен

РепортерUA 30 Июн 2020 - 11:12

Запорожца, который находился в общественном месте без маски, оштрафовали на 17 тысяч гривен. Об этом сообщает РепортерUA со ссылкой на постановление Орджоникидзевского районного суда Запорожья.

Сообщается, что жителя города в начале апреля полицейские застали в общественном месте на бульваре Гвардейском без маски и документов, что является нарушением карантинных требований.

Во время судебного заседания запорожец пояснил, что документы у него ранее были похищены, а маску он не носит принципиально, поскольку у него затрудняется дыхание. Заявление о принципиальном отказе от ношения маски суд расценил как сознательное нарушение карантина. О документах, запорожец не предоставил доказательств того, что они были похищены.
 

Поэтому запорожца признали виновным в нарушении карантина. Ему присужден штраф в размере 17 000 гривен. Кроме того, мужчина должен уплатить 420 гривен судебного сбора.

Читайте также:

Теги:
Читайте также:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA

Опрос

В случае возобновления авиасообщения отправитесь ли вы отдыхать за границу?
Loading...