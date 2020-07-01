Правительство Словении попало в скандал из-за закупки масок

Правительство Словении попало в политический кризис из-за расследования закупок защитных средств во время пандемии коронавирусной инфекции.
Министр внутренних дел страны вчера Алеш Хойс ушел в отставку, а министр экономического развития и технологий Здравко Почивалшек был на некоторое время задержан по подозрению в том, что он оказывал протекцию ряду фирм по производству защитных средств и аппаратов по искусственной вентиляции легких, несмотря на то, что они изготавливали продукцию плохого качества, пишет DW.
Дело о закупках расследует отдельный отряд полиции. Ушедший в отставку глава МВД Алеш Хойс назвал расследования «политически мотивированными» и заявил, что сам узнал о них только во вторник.
В мае и июне в Любляне неоднократно проходили протестные акции с требованием отставки правительства, собиравшие тысячи участников. Первые майские акции были организованы объединением «Анархистская инициатива Любляны» при поддержке ряда словенских неправительственных организаций. Участники акции протестовали на велосипедах. После ослабления карантинных ограничений протесты продолжились в пешей форме.