Пожар в Луганской области перекинулся на село: есть погибший

РепортерUA 07 Июл 2020 - 18:34

Масштабный пожар в Луганской области распространился на село Смоляниново Новоайдарского района. Огонь уничтожил несколько десятков жилых домов, погиб местный житель. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, полностью сгорели 80 дачных домов садового кооператива «Волчья яма» и 30 жилых домов в селе Смоляниново.

«Предварительно 1 человек погиб и 9 человек госпитализированы в больницу», - сообщили в ГСЧС.

К тушению пожара привлечены 361 спасатель и 85 единиц техники. К месту происшествия направили 37 автоцистерн с водой и 220 пожарных из четырех регионов - Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей.

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