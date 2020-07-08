В Лондоне на жилые дома рухнул строительный кран: есть погибший

РепортерUA 08 Июл 2020 - 21:26

В столице Великобритании Лондоне строительный кран упал на жилые дома. В результате происшествия погиб один человек, еще трое пострадали, еще один считается пропавшим без вести. Об этом сообщает BBC.

Инцидент произошел в районе Боу. 20-метровый строительный кран упал на строительную площадку и два дома. У одного из них обрушилась часть крыши.

Двоих людей госпитализировали с черепно-мозговыми травмами, еще двум - предоставили медпомощь на месте.

Пожарные работают над тем, чтобы освободить людей, попавших в ловушку внутри зданий. На месте происшествия работают по меньшей мере три команды спасателей и несколько медицинских бригад.

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