В Шевченковском районе Запорожья произошла стрельба: трое пострадавших. Фото

РепортерUA 09 Июл 2020 - 16:52

В результате стрельбы, произошедшей на территории Шевченковского района, пострадали три человека. По данному факту возбуждено уголовное производство. 

Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, 7 июля в 23:55 в Шевченковское отделение полиции поступило сообщение о том, что на территории дачного кооператива в селе Иванно-Анновка были слышны выстрелы.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, сотрудники сектора криминальной полиции, руководство Шевченковского отделения полиции.

«Правоохранители установлено, что между жителем Запорожья 1985 года рождения и тремя мужчинами произошел конфликт с применением оружия. В результате с телесными повреждениями разной степени тяжести в больницу областного центра доставлены двое жителей Запорожского района 1996 года рождения, а также житель Луганской области 1988 года рождения. В тот же день, после оказания медицинской помощи, младших мужчин отпустили домой, старший из пострадавших находится в больнице. Принятыми оперативно-розыскными мерами местонахождение злоумышленника было установлено», - рассказали в полиции.

В ходе осмотра места происшествия сотрудники полиции обнаружили и изъяли карабин, из которого были осуществлены выстрелы, а также пули и гильзы. На основании собранных материалов фигуранту сообщили  о подозрении по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Продолжаются следственные действия.

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