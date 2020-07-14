Как проходит карантинное лето в Кирилловке: отдыхающие без масок и море с медузами. Фото

РепортерUA 14 Июл 2020 - 10:53

В этом году из-за закрытия границ большинство запорожцев проводят летний отпуск на местных курортах. Как Кирилловка встречает гостей и туристов, узнавали корреспонденты РепортерUA.

Несмотря на то, что в Кирилловке разгар летнего отпуска пришелся на карантин, масочный режим и социальная дистанция не соблюдаются. Объявления о том, что вход в кафе или магазин только в маске считается чисто условным. Во все магазины и точки общественного питания отдыхающие заходят без средств индивидуальной защиты. Меры предосторожности не соблюдаются и на пляже: отдыхающих так много, что не всегда есть свободное место у моря.

Место на лежаках под зонтиками занято с пяти утра и до позднего вечера. Не смотря на то, что в Азовском море появились медузы, отдыхающих на пляже меньше не стало. А у детей появилась новая забава: вместо бабочек детвора ловит сачками медуз и вытаскивают их на берег.

Медузы в море появляются не каждый день, поэтому для тех, кто приехал отдыхать на несколько дней, есть возможность покупаться и в чистом море. Несмотря на большое количество отдыхающих на пляже, повсюду в отелях и частных домах есть свободные места для проживания. Цены колеблются от 100 грн за человека в сутки до 5 тыс грн за номер в сутки. Все зависит от условий и места проживания.

Отдыхающие могут побаловать себя гастрономическим разнообразием на любой вкус. У входа на море располагаются рынки, где можно купить чебуреки (20-28 грн), вареную кукурузу (15-25 грн), сушеные бычки (10-15 грн за штуку), креветки (25-30 грн за 100 гр), шашлык (25-35 грн), вино (70 грн за 1 литр), бокал разливного пива стоит от 20 до 25 грн. Отдыхающие могут взять еду с собой или поесть в кафе, которые расположены на берегу моря.

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