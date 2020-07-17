Верховная Рада утвердила сокращение количества районов

Верховная Рада Украины приняла в целом проект постановления о ликвидации и образовании районов, внесенный Кабинетом министров Украины с учетом предложений профильного комитета ВР. Соответствующее решение поддержали 238 народных депутатов Украины.
Проектом постановления №3650 предусматривается создание в областях и Автономной Республике Крым 138 районов, вместо существующих 490 районов (Кабмином предлагалось образование 129 районов).
Постановлением Верховной Рады Украины предусмотрено образовать:
1) 10 районов в Автономной Республике Крым Бахчисарайский район, Белогорский район, Джанкойский район, Евпаторийский район, Керченский район, Курманский район, Перекопский район, Симферопольский район, Феодосийский район, Ялтинский район,
2) 5 районов в Винницкой области: Винницкий район, Гайсинский район, Могилев-Подольский район, Тульчинский район, Хмельницкий район,
3) 4 района Волынской области: Владимир-Волынский район, Камень-Каширский район, Ковельский район, Луцкий район,
4) 6 районов в Днепропетровской области: Днепровский район, Каменский район, Криворожский район, Никопольский район, Новомосковский район, Павлоградский район,
5) 8 районов в Донецкой области: Бахмутский район, Волновахский район, Горловский район, Донецкий район, Кальмиусский район, Краматорский район, Мариупольский район, Покровский район,
6) 4 района в Житомирской области: Бердичевский район, Житомирский район, Коростенский район, Новоград-Волынский район,
7) 5 районов в Закарпатской области: Береговский район, Мукачевский район, Тячевский район, Ужгородский район, Хустский район,
8) 5 районов в Запорожской области Бердянский район, Васильевский район, Запорожский район, Мелитопольский район, Пологовский район,
9) 5 районов в Ивано-Франковской области: Ивано-Франковский район, Кольский район, Коломыйский район, Косовский район, Надворнянский район,
10) 6 районов в Киевской области: Белоцерковский район, Бориспольский район, Бучанский район, Обуховский район, Переяславский район, Фастовский район,
11) 4 района в Кировоградской области: Голованевский район, Кропивницкий район, Новоукраинский район, Александрийский район,
12) 8 районов в Луганской области: Алчевский район, Довжанский район, Луганский район, Ровеньковский район, Сватовский район, Северодонецкий район, Старобельский район, Счастьенский район (с административным центром в поселке городского типа Новоайдар)
13) 7 районов во Львовской области: Дрогобычский район, Золочевский район, Львовский район, Самборский район, Стрыйский район, Червоноградский район, Яворовский район;
14) 4 района в Николаевской области: Баштанский район, Вознесенский район, Николаевский район, Первомайский район,
15) 6 районов в Одесской области Белгород-Днестровский район, Белгородской район, Измаильский район, Одесский район, Подольский район, Раздельнянский район,
16) 4 района в Полтавской области: Кременчугский район, Лубенский район, Миргородский район, Полтавский район,
17) 4 района в Ровенской области: Вараський район, Дубенский район, Ровенский район, Сарненский район,
18) 5 районов в Сумской области: Конотопский район, Ахтырский район, Роменский район, Сумской район, Шосткинский район,
19) 3 района в Тернопольской области: Кременецкий район, Тернопольский район, Чертковский район,
20) 7 районов в Харьковской области: Изюмский район, Красноградский район, Купянский район, Лозовский район, Люботинский район, Харьковский район, Чугуевский район,
21) 3 района в Херсонской области: Генический район, Каховский район, Херсонский район,
22) 5 районов в Хмельницкой области: Дунаевецкий район, Каменец-Подольский, Староконстантиновский район, Хмельницкий район, Шепетовский район,
23) 4 района в Черкасской области: Звенигородский район, Золотоношский район, Уманский район, Черкасский район,
24) 3 района в Черновицкой области: Сторожинецкий район, Хотинский район, Черновицкий район,
25) 4 районов в Черниговской области: Нежинский район, Новгород-Северский район, Прилукский район, Черниговский район.
Согласно одобренным Радой предложений профильного комитета по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства предлагаются следующие изменения:
в Днепропетровской области сохранить Синельниковский район за счет уменьшения территории, который предлагалось отдать Павлоградскому району;
в Винницкой области предлагается создать шестой район с центром в Жмеринке;
в Запорожской области Черниговскую территориальную общину отнести к Бердянскому району;
в Закарпатской области оставить Раховский район (с административным центром в городе Рахов), а также планируется оставить Береговский район,
в Ивано-Франковской области образовать новый Верховинский район,
в Киевской области создать дополнительный Вышгородский район, а также оставить Броварской район, одновременно город Переяслав отнести к Бориспольскому району;
в Одесской области нардепы предлагают сохранить Березовский район,
в Херсонской области образовать два дополнительных района: Бериславский и Скадовский;
в Хмельницкой области сократить количество районов до трех: Шепетовский, Хмельницкий и Каменец-Подольский;
в Харьковской сохранить Богодуховский район.
едва ли не больше всего изменений по сравнению с правительственным проектом претерпело административное деление Черновицкой области. Так, в ней предлагают создать Вижницкий район, зато ликвидировать Сторожинецкий и Хотинский районы, одновременно образовать Днестровский район (с административным центром в поселке городского типа Кельменцы) и Черновицкий район с центром в Черновцах (что было предложено правительством).
в Черниговской области нардепы предлагают сохранить статус районного центра городу Корюковка, образовав вокруг него Корюковский район.