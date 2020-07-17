Верховная Рада утвердила сокращение количества районов

РепортерUA 17 Июл 2020 - 14:00

Верховная Рада Украины приняла в целом проект постановления о ликвидации и образовании районов, внесенный Кабинетом министров Украины с учетом предложений профильного комитета ВР. Соответствующее решение поддержали 238 народных депутатов Украины.

Проектом постановления №3650 предусматривается создание в областях и Автономной Республике Крым 138 районов, вместо существующих 490 районов (Кабмином предлагалось образование 129 районов).

Постановлением Верховной Рады Украины предусмотрено образовать:

1) 10 районов в Автономной Республике Крым Бахчисарайский район, Белогорский район, Джанкойский район, Евпаторийский район, Керченский район, Курманский район, Перекопский район, Симферопольский район, Феодосийский район, Ялтинский район,

2) 5 районов в Винницкой области: Винницкий район, Гайсинский район, Могилев-Подольский район, Тульчинский район, Хмельницкий район,

3) 4 района Волынской области: Владимир-Волынский район, Камень-Каширский район, Ковельский район, Луцкий район,

4) 6 районов в Днепропетровской области: Днепровский район, Каменский район, Криворожский район, Никопольский район, Новомосковский район, Павлоградский район,

5) 8 районов в Донецкой области: Бахмутский район, Волновахский район, Горловский район, Донецкий район, Кальмиусский район, Краматорский район, Мариупольский район, Покровский район,

6) 4 района в Житомирской области: Бердичевский район, Житомирский район, Коростенский район, Новоград-Волынский район,

7) 5 районов в Закарпатской области: Береговский район, Мукачевский район, Тячевский район, Ужгородский район, Хустский район,

8) 5 районов в Запорожской области Бердянский район, Васильевский район, Запорожский район, Мелитопольский район, Пологовский район,

9) 5 районов в Ивано-Франковской области: Ивано-Франковский район, Кольский район, Коломыйский район, Косовский район, Надворнянский район,

10) 6 районов в Киевской области: Белоцерковский район, Бориспольский район, Бучанский район, Обуховский район, Переяславский район, Фастовский район,

11) 4 района в Кировоградской области: Голованевский район, Кропивницкий район, Новоукраинский район, Александрийский район,

12) 8 районов в Луганской области: Алчевский район, Довжанский район, Луганский район, Ровеньковский район, Сватовский район, Северодонецкий район, Старобельский район, Счастьенский район (с административным центром в поселке городского типа Новоайдар)

13) 7 районов во Львовской области: Дрогобычский район, Золочевский район, Львовский район, Самборский район, Стрыйский район, Червоноградский район, Яворовский район;

14) 4 района в Николаевской области: Баштанский район, Вознесенский район, Николаевский район, Первомайский район,

15) 6 районов в Одесской области Белгород-Днестровский район, Белгородской район, Измаильский район, Одесский район, Подольский район, Раздельнянский район,

16) 4 района в Полтавской области: Кременчугский район, Лубенский район, Миргородский район, Полтавский район,

17) 4 района в Ровенской области: Вараський район, Дубенский район, Ровенский район, Сарненский район,

18) 5 районов в Сумской области: Конотопский район, Ахтырский район, Роменский район, Сумской район, Шосткинский район,

19) 3 района в Тернопольской области: Кременецкий район, Тернопольский район, Чертковский район,

20) 7 районов в Харьковской области: Изюмский район, Красноградский район, Купянский район, Лозовский район, Люботинский район, Харьковский район, Чугуевский район,

21) 3 района в Херсонской области: Генический район, Каховский район, Херсонский район,

22) 5 районов в Хмельницкой области: Дунаевецкий район, Каменец-Подольский, Староконстантиновский район, Хмельницкий район, Шепетовский район,

23) 4 района в Черкасской области: Звенигородский район, Золотоношский район, Уманский район, Черкасский район,

24) 3 района в Черновицкой области: Сторожинецкий район, Хотинский район, Черновицкий район,

25) 4 районов в Черниговской области: Нежинский район, Новгород-Северский район, Прилукский район, Черниговский район.

Согласно одобренным Радой предложений профильного комитета по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства предлагаются следующие изменения:

в Днепропетровской области сохранить Синельниковский район за счет уменьшения территории, который предлагалось отдать Павлоградскому району;

в Винницкой области предлагается создать шестой район с центром в Жмеринке;

в Запорожской области Черниговскую территориальную общину отнести к Бердянскому району;

в Закарпатской области оставить Раховский район (с административным центром в городе Рахов), а также планируется оставить Береговский район,

в Ивано-Франковской области образовать новый Верховинский район,

в Киевской области создать дополнительный Вышгородский район, а также оставить Броварской район, одновременно город Переяслав отнести к Бориспольскому району;

в Одесской области нардепы предлагают сохранить Березовский район,

в Херсонской области образовать два дополнительных района: Бериславский и Скадовский;

в Хмельницкой области сократить количество районов до трех: Шепетовский, Хмельницкий и Каменец-Подольский;

в Харьковской сохранить Богодуховский район.

едва ли не больше всего изменений по сравнению с правительственным проектом претерпело административное деление Черновицкой области. Так, в ней предлагают создать Вижницкий район, зато ликвидировать Сторожинецкий и Хотинский районы, одновременно образовать Днестровский район (с административным центром в поселке городского типа Кельменцы) и Черновицкий район с центром в Черновцах (что было предложено правительством).

в Черниговской области нардепы предлагают сохранить статус районного центра городу Корюковка, образовав вокруг него Корюковский район.

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Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA

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