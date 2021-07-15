Рада приняла отставку Авакова

РепортерUA 15 Июл 2021 - 10:49

Верховная рада Украины приняла отставку министра внутренних дел Арсена Авакова. Он был главой МВД более 7 лет. Об этом сообщается в трансляции заседания Рады.

«За» проголосовал 291 парламентарий.

На посту министра внутренних дел он пережил смены нескольких премьеров и работал при двух президентах - Петре Порошенко и Владимире Зеленском.

Ранее во время конференции, посвященной второму году на посту президента, Владимир Зеленский заявил, что готов рассмотреть отставку главы МВД в случае, если докажут невиновность нынешних обвиняемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, который погиб в 2016 году.

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