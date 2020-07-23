Захват в Полтаве: в ОГА сообщили, почему дали преступнику выехать из города

РепортерUA 23 Июл 2020 - 13:17

Преступнику, который угрожал гранатой в Полтаве и захватил в заложники начальника местного уголовного розыска, дали возможность выехать за пределы города, чтобы не допустить угрозы для его жителей. Об этом в Telegram-канале сообщил председатель Полтавской областной государственной администрации Олег Синегубов.

«В Полтаве преступник с гранатой угрожал взорвать себя и правоохранителя - наши полицейские держат ситуацию под контролем. Выражаю им благодарность и уважение. Введено в действие спецоперацию «Гром». Сейчас преступнику дали возможность выехать за пределы Полтавы, чтобы не допустить угрозы для жителей города. Сейчас преступник движется в направлении Киева. Его сопровождают полицейские автомобили. Продолжается постоянный контакт с руководителями силовых органов области и Украины», - отметил глава ОГА.

Напомним, утром 23 июля мужчина в Полтаве захватил сотрудника уголовного розыска, а затем обменял его на начальника УУР ГУНП в Полтавской области, полковника Виталия Шияна. С ним он поехал на предоставленном в соответствии с его требованиями, автомобиле, в направлении выезда из города.

Злоумышленник с заложником автомобилем двигается в сторону Киева. Сейчас продолжается спецоперация по задержанию злоумышленника.

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