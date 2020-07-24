В Запорожье мотоциклист, который попал в ДТП, скончался по дороге в больницу. Фото

РепортерUA 24 Июл 2020 - 16:46

Водитель мотоцикла, который сегодня попал в ДТП в Шевченковском районе Запорожья, скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области.

Напомним, авария произошла сегодня, 24 июля, в 13:30 по ул. Чаривной. Женщина-водитель автомобиля «Nissan Juke», 1963 года рождения, выезжая с прилегающей территории автостоянки на проезжую часть, не предоставила преимущество в движении мотоциклу «Yamaha R6», под управлением водителя 1979 года рождения.

В результате аварии водитель мотоцикла скончался в карете скорой помощи по дороге в медицинское учреждение. По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование.

Полиция обращается к свидетелям ДТП или водителей транспортных средств, которые имеют видеозаписи, касающиеся указанного события с просьбой откликнуться и обратиться по телефонам: (095) 687-57-67, (098) 987-94-44 или 102.

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